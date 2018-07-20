ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

إعادة فحص أوراق إجابة الطلبة المتضررين بثانوية المتفوقين

الجمعة 20/يوليه/2018 - 01:06 ص
صدى البلد
أ ش أ
وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على المقترح المقدم من اللجنة التنفيذية لمدارس المتفوقين (STEM)، بأن يتم إعادة فحص أوراق إجابة الطلاب المتضررين.

وأعلن الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام الامتحان، في تصريحات صحفية له أنه في ضوء انخفاض نسبة النجاح فقد طلبت اللجنة التنفيذية لمدارس (STEM) - خلال اجتماعاتها السابقة - من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي مراجعة أسئلة الامتحانات طبقًا لمواصفات الورقة الامتحانية، وقد انتهى تقرير المركز إلى أن جميع الامتحانات مطابقة للمواصفات.

وأشار حجازي إلى أنه تم أيضًا تكليف مديري عموم تنمية المواد الدراسية بالتأكد من دقة التقدير الإلكتروني لأوراق إجابة الطلاب المتضررين من نتائجهم بالمراجعة اليدوية، وأسفر التقرير الفني الوارد منهم عن أن نتيجة التقدير اليدوي لما تم فحصه مطابقة تمامًا للتقدير الإلكتروني ، وعلى الطلاب المتضررين من نتائجهم سرعة التوجه إلى مقر لجنة النظام والمراقبة بقطاع القاهرة (أ) بمدرسة السنية الثانوية للبنات بالسيدة زينب - القاهرة لبحث تظلمهم.

ترشيحاتنا

بالأرقام.. حالة طلاق كل 4 دقائق .. ماذا حدث للمصريين؟

بكرى: تراجع وزيرة الصحة عن إذاعة السلام الوطنى موقف محترم

لحظة فتح تابوت الإسكندرية الغامض وماذا وجدوا بداخله..صور

رجل وسيدة يستوليان على 4 ملايين جنيه من مواطنين بالسويس

إصابة جديدة بين أهالي شبرا بخوم بـ لدغة ثعبان

الثعابين تغزو قرية شبرا بخوم بالمنوفية.. وفاة شخصين بـ لدغات خلال 3 أيام ..البيض المسمم وأمعاء الدواجن أبرز وسائل قتلها.. الصحة: توفير الأمصال ورفع الطوارئ..والزراعة: الأمر طبيعي لارتفاع الحرارة.. صور

رئيسة كرواتيا احتضنت 467 شخصا خلال المونديال

إحالة عصابة سرقة الماشية بزعامة ضابط شرطة بالعياط للمحاكمة

هادي الجيار: عادل أمام ظاهرة امتدت لخمسين عاما

ريال مدريد عينه على جوهرتي باريس سان جيرمان

لهيطة يتبرأ من أزمة تصوير المنتخب بـ القبض على إسلام الشاطر

خبير بترولي: ثورة يوليو أممت أهم شركتين في مصر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. صور زفاف السيناريست محمد عبد المعطي والمذيعة فرح علي

مؤسسات الدولة إيد واحدة في استعادة كنوزها المنهوبة.. استرداد ٩٧٥ قطعة من ١٠ دول في عامين.. منها 586 في 2017.. صور

شاهد.. حفل افتتاح مهرجان المسرح القومى

تعلمي طريقة تنسيق الستائر على الدهانات والأثاث.. صور

تصاميم ونصائح تمنحك مساحة أكبر فى المطبخ.. صور

فيديو

صدى البلد في مقر مجلة البيت.. المجلة تحتفي بعددها السنوي وتستعد لانطلاقة الصيف في أغسطس.. فيديو
وزيري: مومياوات تابوت الإسكندرية تعود لعسكريين ماتوا دفاعا عن الوطن.. فيديو
السجيني: لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان لها دور رقابي على المحافظين
الجنايات تصرح بعمل توكيل خاص لزوجة أحد المتهمين فى قضية اقتحام الحدود.. فيديو
معتز البطاوي: نسير في طريق النجاح مع سيراميكا كليوباترا بخطى ممتازة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟