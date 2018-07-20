إعادة فحص أوراق إجابة الطلبة المتضررين بثانوية المتفوقين

وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على المقترح المقدم من اللجنة التنفيذية لمدارس المتفوقين (STEM)، بأن يتم إعادة فحص أوراق إجابة الطلاب المتضررين.



وأعلن الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام الامتحان، في تصريحات صحفية له أنه في ضوء انخفاض نسبة النجاح فقد طلبت اللجنة التنفيذية لمدارس (STEM) - خلال اجتماعاتها السابقة - من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي مراجعة أسئلة الامتحانات طبقًا لمواصفات الورقة الامتحانية، وقد انتهى تقرير المركز إلى أن جميع الامتحانات مطابقة للمواصفات.



وأشار حجازي إلى أنه تم أيضًا تكليف مديري عموم تنمية المواد الدراسية بالتأكد من دقة التقدير الإلكتروني لأوراق إجابة الطلاب المتضررين من نتائجهم بالمراجعة اليدوية، وأسفر التقرير الفني الوارد منهم عن أن نتيجة التقدير اليدوي لما تم فحصه مطابقة تمامًا للتقدير الإلكتروني ، وعلى الطلاب المتضررين من نتائجهم سرعة التوجه إلى مقر لجنة النظام والمراقبة بقطاع القاهرة (أ) بمدرسة السنية الثانوية للبنات بالسيدة زينب - القاهرة لبحث تظلمهم.