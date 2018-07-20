153 طلب تظلم بالثانوية العامة في سيناء

أكدت المهندسة ليلي مرتجي، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن إجمالي عدد التظلمات من نتيجة الثانوية العامة منذ فتح باب التظلم بلغ 153 تظلمًا، لافتة إلى أن باب التظلمات مفتوح لمدة شهر أمام الطلبة والطالبات.



وأضافت أنه تم تخصيص مقرين لاستقبال الطلبة المتظلمين، أحدهما بإدارة شؤون الطلاب بديوان عام المديرية لاستقبال تظلمات الطلاب من مدن العريش والشيخ زويد ورفح والحسنة ونخل، والآخر في إدارة بئر العبد التعليمية لاستقبال تظلمات الطلاب من المدينة ومختلف قري مركز بئر العبد.



وأشارت مرتجي، إلى أن كل طالب متظلم يقوم بسداد مبلغ 100 جنيه عن كل مادة يرغب في التظلم بشأنها بأحد البنوك أو بحوالة بريدية لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، ويتم تحديد موعد للاطلاع على ورقة الإجابة الخاصة به بالتنسيق مع الكونترول بمحافظة الإسماعيلية.