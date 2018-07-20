ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

153 طلب تظلم بالثانوية العامة في سيناء

الجمعة 20/يوليه/2018 - 01:08 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
احمد صالح
أكدت المهندسة ليلي مرتجي، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن إجمالي عدد التظلمات من نتيجة الثانوية العامة منذ فتح باب التظلم بلغ 153 تظلمًا، لافتة إلى أن باب التظلمات مفتوح لمدة شهر أمام الطلبة والطالبات.

وأضافت أنه تم تخصيص مقرين لاستقبال الطلبة المتظلمين، أحدهما بإدارة شؤون الطلاب بديوان عام المديرية لاستقبال تظلمات الطلاب من مدن العريش والشيخ زويد ورفح والحسنة ونخل، والآخر في إدارة بئر العبد التعليمية لاستقبال تظلمات الطلاب من المدينة ومختلف قري مركز بئر العبد.

وأشارت مرتجي، إلى أن كل طالب متظلم يقوم بسداد مبلغ 100 جنيه عن كل مادة يرغب في التظلم بشأنها بأحد البنوك أو بحوالة بريدية لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، ويتم تحديد موعد للاطلاع على ورقة الإجابة الخاصة به بالتنسيق مع الكونترول بمحافظة الإسماعيلية.

ترشيحاتنا

رجل وسيدة يستوليان على 4 ملايين جنيه من مواطنين بالسويس

زفافها الليلة.. شاهد 10 صور من حنة المذيعة فرح علي

وزير الرياضة: نسير على نهج الرئيس السيسي ونسعى لتطوير الرياضة.. فيديو

محمد العدل يسخر من وليد فواز بعد تصريحاته الأخيرة عقب الطلاق

نصائح للفتيات قبل جلسات الليزر

الأمين العام للآثار: كنت أول واحد يدخل راسه جوا التابوت.. فيديو

الزمالك يكشف سر خطاب فيفا بمنع القيد لفترتين

شاهد.. محمد صلاح ينشر صورة جديدة في جزر المالديف

ترامب ينشر مقطع فيديو محرجا لـ هيلاري كلينتون

إسماعيل يوسف ينعى سيف العماري برسالة مؤثرة

5 أطعمة هامة تقضي على سموم وبكتيريا القولون

لحظة فتح تابوت الإسكندرية الغامض وماذا وجدوا بداخله..صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. صور زفاف السيناريست محمد عبد المعطي والمذيعة فرح علي

مؤسسات الدولة إيد واحدة في استعادة كنوزها المنهوبة.. استرداد ٩٧٥ قطعة من ١٠ دول في عامين.. منها 586 في 2017.. صور

شاهد.. حفل افتتاح مهرجان المسرح القومى

تعلمي طريقة تنسيق الستائر على الدهانات والأثاث.. صور

تصاميم ونصائح تمنحك مساحة أكبر فى المطبخ.. صور

فيديو

صدى البلد في مقر مجلة البيت.. المجلة تحتفي بعددها السنوي وتستعد لانطلاقة الصيف في أغسطس.. فيديو
وزيري: مومياوات تابوت الإسكندرية تعود لعسكريين ماتوا دفاعا عن الوطن.. فيديو
السجيني: لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان لها دور رقابي على المحافظين
الجنايات تصرح بعمل توكيل خاص لزوجة أحد المتهمين فى قضية اقتحام الحدود.. فيديو
معتز البطاوي: نسير في طريق النجاح مع سيراميكا كليوباترا بخطى ممتازة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟