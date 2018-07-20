لأول مرة فى مصر..إنشاء مصنعين لاستخراج المعادن والعناصر المشعة من رمال البرلس..ونواب البرلمان:يخدم قطاعات كثيرة.. ويخلق صناعات تكاملية جديدة

موازنة البرلمان: الرمال السوداء بكفر الشيخ غنية بمواد نادرة بالعالم

نائب عن مصانع المعادن والعناصر المشعة: يفيد فى مجالات عدة أهمها الطب

برلمانية: استخلاص المعادن من الرمال السوداء يخلق صناعات تكاملية جديدة



أعلنت وزارة الصناعة عن إنشاء أول مصنعين فى مصر لاستخلاص المعادن والعناصر المشعة كشركة مساهمة مصرية ، ويهدف المصنع لاستغلال المعادن الاقتصادية من الكثبان الرملية بمنطقة البرلس، وتحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة لخلق مشاريع قومية.



من جهتهم، أشاد أعضاء مجلس النواب بالخطوة، التى تدعم وتضيف للاقتصاد المصري، خاصة وأن الرمال السوداء بالبرلس، بها مزايا لا تتواجد فى أي دول العالم، فضلا عن خلق فرص عمل، ووجود صناعات تكاملية جديدة.



فى البداية، قال النائب ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن إنشاء أول مصنعين فى مصر لاستخلاص المعادن والعناصر المشعة في محافظة كفر الشيخ لاستغلال المواد الخام الموجودة في الرمال السوداء بالمحافظة، يعطي قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد المصري، بالاستفادة من المواد الخام بدلًا من تصديرها كما هي.



وأشار "عمر" في تصريحات لـ "صدى البلد" إلى أن منطقة الرمال السوداء في محافظة كفر الشيخ تحتوي على مواد معدنية خام ليست موجودة في العالم غير في أماكن محددة ونادرة، لافتًا إلى أهمية استثمار هذه الرمال والاهتمام بهذه الصناعة التي تضيف الكثير للاقتصاد المصري.



وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن الاهتمام بهذه الصناعة تزيد من الصاناعات التكاملية وبعض الصناعات الأخرى التابعة لها، وذلك بالإضافة إلى تعظيم المواد الخام بدلًا من إصداره، مشيرًا إلى أن تصدير الصناعات سوف يدير أرباح بعشرات أضعاف أسعار المواد الخام، مما سيخدم الدولة بعائد اقتصادي كبير.



من جهته، قال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، إن كثير من الأدوات تحتاج الي استخدام العناصر المشعة بشكل كبير، منها العديد من الأدوية الطبية والتعافى من بعض الأمراض، مثل السرطان، بالإضافة إلى العديد من الصناعات الكيماوية الأخري.



وأضاف السيد لـ "صدى البلد"، بأن الدولة تضطر لاستيراد هذه المواد المشعة من من الخارج بملايين الدولارات، وهو ما سنتجنبه بإنشاء مصانع لاستخراج المعادن والعناصر المشعة.



وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، على أن مصانع استخراج المعادن والعناصر المشعة، سيعود بالنفع بشكل كبير على الاقتصاد المصري، حيث توفير فرص عمل وتدريب للمهندسين، وفرصة للخبراء المصريين بأن يكرسوا علمهم لخدمة بلدهم.



وأشادت النائبة هالة أبو السعد، عضو لجنة الصناعة، ببدء إنشاء أول مصنعين في مصر لاستخلاص المعادن والعناصر المشعة في محافظة كفر الشيخ، لاستغلال الرمال السوداء، مؤكدة أنها خطوة مهمة جدًا في استغلال الكثبان الرملية بالمحافظة.



وقالت "أبو السعد" في تصريحات خاصة، إن محافظة كفر الشيخ بها كميات كبيرة من أطنان الرمال الغنية بالعناصر المعدنية المهمة، كما أن بها منطقة استثمارية مهمة، مشيرة إلى أن اللجنة كانت تطالب باستغلال هذه المنطقة منذ فترة كبيرة.



وأكدت النائبة أن هذا المشروع يدعم الاقتصاد المصري بشكل كبير ويشغل أعداد كبيرة من البطالة الموجودة في المحافظات، وتعمل على زيادة الإنتاج القومي المصري من الصناعات المعدنية، لافتة إلى أن الاهتمام بهذه الصناعات المنتجة للمواد الخام واستغلالها يعمل على إنشاء صناعات مكملة تضيف من قيمة المواد الخام.

