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تعليم

التعليم تغلق باب تقديم الطلاب بالمدارس المصرية اليابانية

الجمعة 20/يوليه/2018 - 07:50 ص
صدى البلد
ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية و التعليم والتعليم الفني، أنه تم اليوم إغلاق لقد باب التقديم الإلكتروني للطلاب بالمدارس المصرية اليابانية ، التي من المقرر أن يتم تشغيلها وافتتاحها رسميًا من العام الدراسي الجديد 2018/2019.

جدير بالذكر أن الوزارة كانت قد أعلنت عن فتح باب التقديم بالمدارس المصرية اليابانية يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2018 ، وذلك عبر موقع الوزارة .

وأكدت الوزارة أن هذه المدارس تخدم الطبقة المتوسطة التي تهدف إلى أن يتلقى أبناؤها تعليمًا متميزًا، وقد تقرر أن تكون المصروفات (10,000) جنيه مصري، مشيرةً إلى أن لغة التدريس ستكون اللغة العربية.

وأوضحت الوزارة في بيان سابق لها ، أن شروط القبول تتمثلل في السن والقرب من المدرسة في حالة المفاضلة، علمًا بأن هذه المدارس تتواجد في (22 ) محافظة هي: القاهرة / القليوبية / الشرقية / دمياط/الجيزة/ بورسعيد/ الأسكندرية/ بني سويف/ الدقهلية / المنوفية / البحيرة/ قنا/ الإسماعلية / المنيا/ أسيوط/ الغربية/ مطروح/ الفيوم/ البحر الأحمر/ أسوان / جنوب سيناء / السويس.

وتتميز هذه المدارس بأسلوب تعليمي حديث، ومناهج دراسية جديدة ومتطورة تعمل على بناء شخصية الطفل بشكل متميز، وسيتم تدريس اللغة الأجنبية بطريقة حديثة ومتطورة، كما أن معلمي هذه المدارس سيتم اختيارهم بدقة وفق معايير محددة، هذا بالإضافة إلى أن الفصول الدراسية ستكون واسعة فضلًا عن الكثافة القليلة بالفصل الواحد، والمدرسة مجهزة؛ لتسمح بممارسة الأنشطة الفنية والرياضية المتميزة.

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