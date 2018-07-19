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أخبار العالم

الحرية لـ ماريا.. موسكو تدشن حملة لدعم الجاسوسة الروسية

الخميس 19/يوليه/2018 - 11:55 م
ماريا بوتينا
ماريا بوتينا
محمد عثمان
دعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، مستخدمي وسائل التواصل الإجتماعي لوضع صورة، ماريا بوتينا، المتهمة بالتجسس في الولايات المتحدة.

ووضعت وزارة الخارجية صورة ماريا بوتينا على حسابها بمواقع "فيس بوك" و"تويتر" و"انستجرام" دعمًا للمتهمة الروسية.

وأضافت الوزارة: "نبدأ حملة لدعم المواطنة الروسية ماريا بوتينا بعد اعتقالها في الولايات المتحدة الأمريكية".

واعتقلت السلطات الأمريكية بوتينا في واشنطن يوم 15 يوليو ووجهت إليها اتهامات بالتجسس لصالح روسيا.. ووفقًا للإتهامات الموجهة لبوتينا فإنها معرضة لعقوبة تصل إلى السجن لمدة 15 عامًا.
الخارجية الروسية تضع صورة ماريا بوتينا على صفحتها بفيسبوك الخارجية الروسية تضع صورة ماريا بوتينا على صفحتها بفيسبوك
الخارجية الروسية تضع صورة ماريا بوتينا على صفحتها بتويتر الخارجية الروسية تضع صورة ماريا بوتينا على صفحتها بتويتر

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