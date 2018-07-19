وزير الخارجية الأردني: قانون القومية الإسرائيلي تكريس للعنصرية

أدان وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ما يسمى "قانون القومية" الذي تبناه الكنيست الإسرائيلي، الذي يعد تكريسا للعنصرية، وخرقا للقوانين والأعراف الدولية وحقوق الإنسان.



وقال الصفدي - في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم الخميس - "ندين ما يسمى (قانون القومية) الذي تبناه الكنيست الإسرائيلي تكريسا للعنصرية، وخرقا للقوانين والأعراف الدولية وحقوق الإنسان".



وأضاف أن ذلك هو "دليل آخر على استمرار إسرائيل في اتخاذ خطوات أحادية تؤجج الصراع على المجتمع الدولي ادانتها والتصدي لها حماية للأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين".