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فن

كريستين بيل تحتفل بعيد ميلادها الـ 38.. صورة

الجمعة 20/يوليه/2018 - 01:04 ص
صدى البلد
مصطفى فيصل
نشرت الممثلة كريستين بيل صورة عبر حسابها الشخصى على موقع انستجرام، كتبت "38 شعور رائع" بمناسبة عيد ميلادها .

"كريستين بيل" ممثلة أمريكية من مواليد 18 يوليو 1980 بدأت مشوارِها الفني بالتمثيل المسرحي ، حصلت على أول دور بطولة في المسلسل الدرامي "فيرونيكا" وقدمت منعه ثلاثة مواسم من عام 2004 حتى 2007 .

في عام 2007 إنضمت لطاقم مسلسل الخيال العلمي "هيروز"، وفى عام 2008 لعبت دور البطولة فى فيلم "نسيان سارة مارشال" الدور الذى حقق لها نجاح كبير فى السينما، ظهرت بعدها في عدة أفلام سينمائية مثل "خلوة أزواج"، "عندما تكون في روما" ،” أنت مجددًا" ، "الرئيسة"، "أمهات سيئات"، حققت بيل نجاح كبير بعد أدائها صوت الأميرة آنا في فيلم ديزني "ملكة الثلج" في عام 2013 .
كريستين بيل تحتفل بعيد ميلادها الـ 38.. صورة
كريستين بيل تحتفل بعيد ميلادها الـ 38.. صورة
كريستين بيل تحتفل بعيد ميلادها الـ 38.. صورة

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