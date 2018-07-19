وزير الرياضة عن الأهلي والزمالك: محدش مع حد ضد حد.. فيديو

صرح أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن أندية الأهلي والزمالك منافسان متميزان في الكرة المصرية، وذلك الأمر لا يشكل أزمة أو مشكلة، ولكن هو أمر يرفع من شأن الكرة المصرية على مستوى العالم.



وأضاف صبحي خلال تصريحاته على فضائية صدى البلد في برنامج ملعب البلد الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي، أن الأهلي والزمالك مثل برشلونة وريال مدريد في إسبانيا، فهذا يشكل سعادة بداخله حيث أنه يرى الكرة المصرية في رقي وازدهار.



وتابع صبحي: " لابد أن يعلم الجميع في الوسط الرياضي أن لا أحد ضد أحد، ونحن نعمل على ارتقاء الكرة المصرية، والرياضة بشكل عام وعلى الجميع أن يسعى للرقي والتقدم.