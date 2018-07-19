تشاومى تعلن بـ إسبانيا عن هاتف بقدرات للتواصل مع أجهزة محمول أخرى

تستعد شركة تشاومي العالمية، المتخصصة فى مجال التكنولوجيا والهواتف الذكية، اطلاق هاتفها الجديد من العاصمة الإسبانية مدريد الثلاثاء القادم الموافق الرابع والعشرين من شهر يوليو الجاري.



واعلنت الشركة العالمية انه سوف يتم الافصاح عن إمكانيات جديدة فى الجهاز تتيح له تسهيل التواصل بين الهاتف ومختلف الأجهزة الأخرى.



يذكر ان تشاومى تعتبر واحدة من اكبر الشركات الصينية المصنعة للمحمول .

