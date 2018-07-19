ياسمين علي تثني على الجمهور التونسي

نشرت الفنانة ياسمين علي عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة من مهرجان قرطاچ.



علقت ياسمين على الصورة "شكرا بجد للشعب التونسي و كل من قام على الحفلة " خلال احيائها لحفلاتها في مهرجان قرطاچ.



يذكر أن أحدث أعمال الفنانة ياسمين علي تتر مسلسل أمر واقع الذي لاقى استحسانا لدى الجمهور خلال شهر رمضان الماضي 2018.

