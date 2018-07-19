ياسمين علي تثني على الجمهور التونسي

نشرت الفنانة ياسمين علي عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة من مهرجان قرطاچ.
علقت ياسمين على الصورة "شكرا بجد للشعب التونسي و كل من قام على الحفلة " خلال احيائها لحفلاتها في مهرجان قرطاچ.
يذكر أن أحدث أعمال الفنانة ياسمين علي تتر مسلسل أمر واقع الذي لاقى استحسانا لدى الجمهور خلال شهر رمضان الماضي 2018.
علقت ياسمين على الصورة "شكرا بجد للشعب التونسي و كل من قام على الحفلة " خلال احيائها لحفلاتها في مهرجان قرطاچ.
يذكر أن أحدث أعمال الفنانة ياسمين علي تتر مسلسل أمر واقع الذي لاقى استحسانا لدى الجمهور خلال شهر رمضان الماضي 2018.