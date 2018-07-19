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محافظ المنيا: وافقت على صرف 20 ألف جنيه لكل حالة وفاة.. فيديو

الخميس 19/يوليه/2018 - 11:32 م
حادث المنيا
حادث المنيا
حمزة شعيب
كشف اللواء عصام البديوى محافظ المنيا، تفاصيل حادثة اصطدام سيارة نقل محملة بالأسمنت وأخرى ربع نقل تحمل عمال محاجر بمنزل مكون من طابقين ويضم أسفله كافتيريا، وذلك بقرية الشرفا بمنطقة شرق النيل، مضيفا:" العربة المتسببة فى الحادث كانت بمقطورة ولم يستطع السائق التحكم فى السيارة للسرعة الزائدة".

وأضاف محافظ المنيا فى مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر النهاردة» تقديم الإعلامية «رشا نبيل» والمذاع عبر قناة «الأولى»،: شكلنا لجنة لدراسة إمكانية بناء كوبرى لتجنب الحوادث المتكررة على هذا الطريق.

وأشار اللواء عصام البديوى إلى أنه وافق على صرف 20 ألف جنيه لكل حالة وفاة.

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