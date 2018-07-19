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أخبار العالم

ترامب ينشر مقطع فيديو محرجا لـ هيلاري كلينتون

الخميس 19/يوليه/2018 - 11:40 م
هيلاري كلينتون ودونالد
هيلاري كلينتون ودونالد ترامب
محمد عثمان
نشر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، مقطع فيديو على صفحته بموقع "تويتر" لمنافسته الديمقراطية الخاسرة في الانتخابات، هيلاري كلينتون تتحدث فيه عن روسيا.

وتظهر كلينتون في الفيديو الذي يعود لعام 2010 وهي تتحدث مع الصحفي الروسي، فلاديمير بوزنير، عن أملها في رخاء واستقرار روسيا.

وكتب ترامب على الفيديو: "متى سيتعلم الديمقراطيون ..أخبار زائفة .. هذا تقليدي".

وتقول كلينتون في مقطع الفيديو: "نحن نرغب بشدة أن تصبح روسيا دولة قوية ومزدهرة ونعتقد ان هذا يلبي مصالح العالم كله".

وتتهم الولايات المتحدة روسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية التي فاز بها ترامب، حيث تتحدث المخابرات الأمريكية عن وجود تواطؤ بين الكرملين وترامب لمساعدة الأخير في الفوز برئاسة الولايات المتحدة.

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