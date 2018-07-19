ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

مختار جمعة : 1.400 مليار جنيه إيرادات متوقعة للأوقاف في 2018

الخميس 19/يوليه/2018 - 11:30 م
محمد مختار جمعة ،
محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف
هاني حسين
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه من المتوقع أن تحقق هيئة الأوقاف إيرادات خلال عام 2018 تصل إلى مليار و400 مليون جنيه.

وأضاف "جمعة " في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن إيرادات الأوقاف ستزيد بحدود 50% العام الحالي، مضيفا:" الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر الناس حرصا على حفظ أموال الأوقاف".

وتابع: "عندما توليت الوزارة عقب عام الإخوان الأسود كان إجمالي ما يتواجد في خزانة الوزارة 90 مليون جنيه فقط، ولا تكفي مصروفات الوزارة لمدة 3 أشهر".

وأوضح وزير الأوقاف: " عملت على إحداث التوازن على مدار الثلاث سنوات الماضية .. وكل مستحقات جميع العاملين بالوزارة تم صرفها".

ترشيحاتنا

هنا الزاهد تشتكي من كثرة العرسان.. فيديو

عربيتك مش هتتخدش تاني.. طلاء الشمع أعلى جودة وأقل تكلفة..فيديو وصور

تفاصيل فتح غطاء تابوت الإسكندرية.. واكتشاف مفاجأة به.. صور

رئيسة كرواتيا احتضنت 467 شخصا خلال المونديال

رجل وسيدة يستوليان على 4 ملايين جنيه من مواطنين بالسويس

نجل عبد الناصر يكشف معلومات جديدة عن حادث المنشية.. فيديو

وزير الرياضة عن الأهلي والزمالك: محدش مع حد ضد حد.. فيديو

بشير التابعي يكشف حقيقة حبسه 4 أيام

إسماعيل يوسف ينعى سيف العماري برسالة مؤثرة

مشوار الأهلي في دوري أبطال أفريقيا والمباريات المنتظرة..فيديو

إحالة عصابة سرقة الماشية بزعامة ضابط شرطة بالعياط للمحاكمة

ليفربول يسخر من لاعبي الدوري الإنجليزي بسبب محمد صلاح .. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مؤسسات الدولة إيد واحدة في استعادة كنوزها المنهوبة.. استرداد ٩٧٥ قطعة من ١٠ دول في عامين.. منها 586 في 2017.. صور

شاهد.. حفل افتتاح مهرجان المسرح القومى

تعلمي طريقة تنسيق الستائر على الدهانات والأثاث.. صور

تصاميم ونصائح تمنحك مساحة أكبر فى المطبخ.. صور

لحظة فتح تابوت الإسكندرية الغامض وماذا وجدوا بداخله..صور

فيديو

بكرى: تراجع وزيرة الصحة عن إذاعة السلام الوطنى موقف محترم
سبب إصابة السيدات بأمراض القلب أكثر من الرجال.. فيديو
مختار جمعة : 1.400 مليار جنيه إيرادات متوقعة للأوقاف في 2018
وزير الرياضة عن الأهلي والزمالك: محدش مع حد ضد حد.. فيديو
منى عمر تكشف ما يدور خلال القمم الرئاسية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟