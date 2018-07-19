مختار جمعة : 1.400 مليار جنيه إيرادات متوقعة للأوقاف في 2018

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه من المتوقع أن تحقق هيئة الأوقاف إيرادات خلال عام 2018 تصل إلى مليار و400 مليون جنيه.



وأضاف "جمعة " في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن إيرادات الأوقاف ستزيد بحدود 50% العام الحالي، مضيفا:" الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر الناس حرصا على حفظ أموال الأوقاف".



وتابع: "عندما توليت الوزارة عقب عام الإخوان الأسود كان إجمالي ما يتواجد في خزانة الوزارة 90 مليون جنيه فقط، ولا تكفي مصروفات الوزارة لمدة 3 أشهر".



وأوضح وزير الأوقاف: " عملت على إحداث التوازن على مدار الثلاث سنوات الماضية .. وكل مستحقات جميع العاملين بالوزارة تم صرفها".

