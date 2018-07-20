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رياضة

ليفربول يضم أليسون من روما في صفقة قياسية عالمية لحارس مرمى

الجمعة 20/يوليه/2018 - 01:12 ص
صدى البلد
رويترز
أعلن ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الخميس تعاقده مع البرازيلي اليسون من روما في صفقة قياسية عالمية بالنسبة لحارس مرمى.

وذكر روما المنتمي لدوري الدرجة الأولى الإيطالي أنه اتفق مع ليفربول على الصفقة التي تبلغ قيمتها 72.5 مليون يورو (84 مليون دولار) للاستغناء عن الحارس البالغ من العمر 25 عاما وهو مبلغ يتجاوز 53 مليون يورو التي دفعها يوفنتوس لضم جيانلويجي بوفون عام 2001.

وشارك اليسون في 37 مباراة مع روما الموسم الماضي وساعده على التأهل لقبل نهائي دوري أبطال أوروبا حيث خسر أمام ليفربول.

وكان ضمن التشكيلة الأساسية في مباريات البرازيل الخمس في كأس العالم في روسيا قبل الخروج من دور الثمانية على يد بلجيكا.

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