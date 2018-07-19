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بشير التابعي يكشف حقيقة حبسه 4 أيام

الخميس 19/يوليه/2018 - 11:48 م
صدى البلد
نفى بشير التابعي، نجم نادي الزمالك، ما تردد حول حبسه بالقطامية، 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة البلطجة وترويع المواطنين، ومنع دخول رواد النادي.

وأضاف التابعي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء DMC"، اليوم الخميس، "ما اثير حول حبسي كذب واشاعة لا صحة لها، وأنا طليق وحر وفي الطريق لاحدي القنوات لتقديم برنامجي الرياضي تامر وبشير".

وطالب التابعي الجماهير، المواقع وفيس بوك بنقل حقيقة الموقف، قائلا: "كل ما حدث عبارة عن شد وجذب مع أحد الاشخاص بعد الحديث معي بطريقة غير لائقة، وتم احتواء الموقف، ولم أذهب للنيابة كما تردد".

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