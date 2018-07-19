هنا الزاهد تحقق حلم طفل مريض بالسرطان

حققت الفنانة هنا الزاهد، حلم أحد الأطفال مرضى السرطان، بتلقى علاجه بالمستشفى، حيث زارته عقب فيديو نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يطلب مقابلتها لحبه الشديد لها، عارضا عليها أداء أدوار وتقليد الفنانين.



وقالت هنا الزاهد أثناء حلولها ضيفة ببرنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة "سي بي سي "، اليوم الخميس، إن إحدى صديقاتها تعمل متطوعة بالمستشفى، أرسلت لها الفيديو، وفورا قررت تلبية طلب الطفل.



وأضافت الزاهد: "في اليوم التالي زرته، عقب تلقيه لجرعة الدواء، ولم يكن يعلم بوجودي، وفور رؤيتي فضل شوية مخضوض، هو شاطر جدا هو بيعرف يمثل وفنان وبيحب حسن الرداد، وكان معانا في العرض الخاص، وكان معزوم أنا بحبه جدا وبكلمه على طول وبكلم مامته وبقينا صحاب، في اليوم اللي روحتله فيه كان عنده تاني يوم عملية، وعملها ونجحت".

