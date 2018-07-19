زاهى حواس: الحديث عن لعنة تابوت الإسكندرية بكش.. فيديو

قال الدكتور زاهى حواس وزير الآثار الأسبق، إن الحديث عن لعنة تابوت الإسكندرية "بكش"، لافتا إلى أن وزارة الآثار تعاملت بشكل علمى دقيق فى فتح التابوت.



وتابع زاهى حواس خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر النهاردة» تقديم الإعلامية رشا نبيل: " مينفعش نفتح تابوت وأمام الصحافة العالمية.. كنا متأكدين إن القبر لا يوجد به لعنة".



وأشار إلى أن المقبرة من المستحيل أن تكون للإسكندر الأكبر، وهذا عمل دعاية كبيرة للمقبرة على المستوى العالمى.