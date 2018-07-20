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اقتصاد

31 يوليو آخر موعد لتقديم أوراق عمل المؤتمر العربي للثروة المعدنية بالقاهرة

الجمعة 20/يوليه/2018 - 08:17 ص
صدى البلد
مايكل عياد
أعلنت هيئة الثروة المعدنية، عبر موقعها الرسمي، بالتعاون مع الهيئة العربية للتنمية والتصنيع، عن انعقاد المؤتمر العربي الدولي الخامس عشر للثروة المعدنية بالقاهرة، وذلك في الفترة من 28 وحتى 28 نوفمبر المقبل.

وحددت الهيئة آخر يوليو الجاري موعدا لتسليم ملخصات ورق العمل خلال المؤتمر، والذي يحمل هذا العام شعار "الاستثمار التعديني والتنمية الاقتصادية في الوطن العربي".

وتنظر الهيئة المؤتمر تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير البترول المهندي طارق الملا.

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