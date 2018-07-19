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هادي الجيار: عادل أمام ظاهرة امتدت لخمسين عاما

الخميس 19/يوليه/2018 - 11:39 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
أكد الفنان هادي الجيار، أنه شارك مع الفنان عادل إمام، في عرض مسرحي مهم جدًا يحمل اسم "قصة الحي الغربي"، ولكن للأسف لم يتم تسجيله رغم أنها من أعظم الروايات التي قدمت على المسرح وجمعت نجوم "مدرسة المشاغبين"، باستثناء أحمد زكي.

وتابع الجيار خلال لقائه في برنامج "90 دقيقة"، والمُذاع عبر فضائية "المحور"، أن العمل المسرحي كان بمشاركة الفنان صلاح السعدني، وسيد زيان، وسهير البابلي، ونعيمة وصفي، وحسن يوسف، ولبلبة، والعمل كان كتابة سمير خفاجى وإخراج جلال الشرقاوي.

وأوضح الجيار أنه لا يمكن مقارنة الفنان عادل إمام مع أي فنان آخر، مؤكدًا أن المقارنة وقتها ستكون ظالمة، مشيرًا إلى أنه لا يمكنه المقارنة بين الفنان عادل إمام، وعلي ربيع، لأن "إمام" ظاهرة امتدت لخمسين عامًا في مصر والعالم العربي.

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