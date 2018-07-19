ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

الأوقاف: تقديم المصلحة العامة على الخاصة.. موضوع خطبة الجمعة

الخميس 19/يوليه/2018 - 11:59 م
صدى البلد
محمد شحتة
حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة بجميع مساجد الجمهورية بعنوان: «تقديم المصلحة العامة على الخاصة وأثره في استقرار المجتمعات وبناء الدول»، مؤكدة استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

وطالبت الوزارة، جميع الأئمة، بالالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى.

وأكدت أنها واثقة في سعة أفق الأئمة العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي.

ترشيحاتنا

محمد صلاح يتصدر قائمة مجلة فوربس لنجوم الرياضة العرب

وزير الرياضة عن الأهلي والزمالك: محدش مع حد ضد حد.. فيديو

صحفية إيطالية: أليسون اجتاز الكشف الطبي فى ليفربول

رجل وسيدة يستوليان على 4 ملايين جنيه من مواطنين بالسويس

الصور الأولى من حفل زفاف المذيعة فرح علي والسيناريست محمد عبدالمعطي

طبيب الساحر التركي: عالجناه بمصل مصري أنقذ حياته .. فيديو

شاهد.. مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي في الخرطوم

سبب إصابة السيدات بأمراض القلب أكثر من الرجال.. فيديو

خبير بترولي: ثورة يوليو أممت أهم شركتين في مصر

إبراهيم سعيد يسخر من اتحاد الكرة بسبب المدير الفني

كريستيانو رونالدو يمنح عمال فندق 18 ألف جنيه إسترليني ..بقشيش

وزير الرياضة: نسير على نهج الرئيس السيسي ونسعى لتطوير الرياضة.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مؤسسات الدولة إيد واحدة في استعادة كنوزها المنهوبة.. استرداد ٩٧٥ قطعة من ١٠ دول في عامين.. منها 586 في 2017.. صور

شاهد.. حفل افتتاح مهرجان المسرح القومى

تعلمي طريقة تنسيق الستائر على الدهانات والأثاث.. صور

تصاميم ونصائح تمنحك مساحة أكبر فى المطبخ.. صور

لحظة فتح تابوت الإسكندرية الغامض وماذا وجدوا بداخله..صور

فيديو

بكرى: تراجع وزيرة الصحة عن إذاعة السلام الوطنى موقف محترم
سبب إصابة السيدات بأمراض القلب أكثر من الرجال.. فيديو
مختار جمعة : 1.400 مليار جنيه إيرادات متوقعة للأوقاف في 2018
وزير الرياضة عن الأهلي والزمالك: محدش مع حد ضد حد.. فيديو
منى عمر تكشف ما يدور خلال القمم الرئاسية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟