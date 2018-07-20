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ديني

وزير الأوقاف يلقي خطبة الجمعة بمسجد سيدي حسن الأنور بالقاهرة

الجمعة 20/يوليه/2018 - 12:00 ص
صدى البلد
محمد شحتة
يلقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خطبة الجمعة اليوم، بمسجد سيدي حسن الأنور بالقاهرة، حيث خصصت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة بجميع مساجد الجمهورية بعنوان: "تقديم المصلحة العامة على الخاصة".

وقال وزير الأوقاف إن ديننا السمح هو دين العطاء والإيثار لا الأثرة ولا الأنانية ، فما استحق أن يولد من عاش لنفسه، وخير الناس أنفعهم للناس وللمجتمع ولوطنه وللإنسانية ، فديننا دين الرحمة بالإنسان والحيوان والجماد ، وأهل العلم على أن العمل العام النفع مقدم على الخاص نفعه، والعمل المتعدّي النفع مقدم على القاصر نفعه، فديننا دين الإنسانية في أسمى معانيها، ومن يفعل الخير لا يعدم جوازيه.. لا يذهب العرف بين الله والنَّاس.

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