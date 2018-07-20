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فن

فنانون أتراك يدفعون أموالا لعدم أداء الخدمة العسكرية

الجمعة 20/يوليه/2018 - 12:34 ص
صدى البلد
أحمد البهى
حالة من السعادة سيطرت على بعض الفنانين الأتراك من الرجال, وذلك بعد أن وافق البرلمان التركي على دراسة قانون اقتصر الخدمة العسكرية على 28 يوما فقط مقابل دفع مبلغ مالى يصل إلى 25 ألف دولار.

من المرجح أن يستفيد عدد كبير من الفنانين الرجال الأتراك بهذا القانون، وعلى رأسهم تولغا ساريتاشى، والذى يعد واحدًا من أهم أبطال مسلسل" حريم السلطان".

وينتظر الفنانون الأتراك إقرار هذا القانون حيث سيضمنون بذلك عدم تعطيل خطههم الفنية أو تأجيل أعمالهم الدرامية التى كان من المقرر أن يبدأوا فى تصويرها .

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