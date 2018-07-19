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أخبار العالم

كندا تحذر إدارة ترامب من فرض تعريفات على واردات السيارات الكندية

الخميس 19/يوليه/2018 - 11:49 م
الحكومة الكندية
الحكومة الكندية
أ ش أ
حذّرت الحكومة الكندية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من فرض واشنطن تعريفات على واردات السيارات الكندية.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن كيرستن هيلمان، نائبة السفير الكندي في الولايات المتحدة الأمريكية، قولها اليوم /الخميس/ إن كندا "ستُجبر على الرد بطريقة مناسبة" إذا ما فرضت الولايات المتحدة تعريفات على واردات السيارات.

وأوضحت الشبكة أن تصريحات هيلمان جاءت أثناء شهادتها في جلسات استماع وزارة التجارة الأمريكية التي تحقق في قضية تشكيل واردات السيارات خطرًا على الأمن القومي الأمريكية من عدمه.

وكانت كندا قد بدأت أوائل الشهر الجاري تطبيق تعريفات جمركية انتقامية ردًا على قيام واشنطن مؤخرًا بفرض تعريفات مماثلة على الواردات الكندية من الصلب والألومنيوم .

وأكد البيان الصادر عن رئاسة الحكومة الكندية أن رئيس الوزراء جاستن ترودو لم يكن امامه من خيار سوى إعلان هذه الإجراءات المضادة ردًا على التعريفات الجمركية التى فرضتها واشنطن على واردات كندا للولايات المتحدة من الألومنيوم والصلب في بداية شهر يونيو الماضى.

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