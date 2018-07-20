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حوادث

كاميرات المراقبة تكشف واقعة سرقة 200 ألف جنيه بالقطامية

الجمعة 20/يوليه/2018 - 06:04 ص
كاميرات مراقبة
كاميرات مراقبة
رامى المهدي
قررت النيابة العامة، حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجري معهم، لاتهامهم بسرقة 200 ألف جنيه من داخل سيارة مهندس بالقطامية.

وأشارت النيابة العامة، أن كاميرات المراقبة المتواجده بمحل الواقعة كشفت عن هوية المتهمين، وتم تحديد السيارتين المستخدمتين في ارتكابها.

وكان قسم القطامية تلقى بلاغا من مهندس بشركة في منطقة الألف مصنع قرر أنه عقب قيامه بسحب 200 ألف جنيه من أحد البنوك بالتجمع الخامس توجه للشركة عمله بسيارته وتركها أمام الشركة وبداخلها المبلغ المالي.

وعقب ذلك أخطره مسئول امن الشركة بكسر الزجاج الجانبي للسيارة واكتشف سرقة المبلغ من داخلها ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة، وبتكثيف التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 مسجلين خطر تم ضبطهم حال استقلالهم سيارة.

واعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التتبع وكسر الزجاج" باستخدام السيارتين ملك المتهمان الأول والثاني واقتسامهم المبلغ المستولي عليه فيما بينهم وتم بإرشادهم ضبط السيارتين المستخدمتين في ارتكاب الواقعة والأموال.

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