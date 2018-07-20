مساعد وزير الداخلية للمرور: السرعات المرتفعة على الطرق كارثة .. ويحذر من الاستعمال المفاجئ للفرامل وخطأ الآخرين والقيادة تحت تأثير المخدر.. ويجب الاحتفاظ بمسافة الأمان

- مساعد وزير الداخلية للمرور يشرح أهم أسباب حوادث الطرق وكيفية تلافيها

- اللواء عصمت الأشقر لـ"صدى البلد": السرعات المرتفعة كارثة على الطرق

- تحذيرات من الاستعمال المفاجئ للفرامل .. والقيادة تحت تأثير المخدر

- ارتداء حزام الأمان يقلل حجم الخسائر في الحوادث .. ويجب الحذر من خطأ الآخرين



قال اللواء عصمت الأشقر مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، إن الإدارة تعمل بصورة مستمرة من خلال حملات التوعية والتواجد المستمر علي الطرق الرئيسية وحملات ضبط قائدي المركبات تحت تأثير المخدر والقيادة بمخالفة السرعات القانونية المحددة ومنع السير عكس، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية وتوجيهات اللواء محمود توفيق بالسعي وراء وضع حلول للمشكلات المتعلقة بالقضايا المرورية، والحفاظ علي أرواح المواطنين علي الطرق الرئيسية والسريعة.



وأشار اللواء الأشقر، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن طرق القيادة التي تجنب قائد المركبة من ارتكاب الحوادث، التي يأتي علي رأسها تجنب السير بسرعات مرتفعة، وتعتبر هي العامل المشترك في أغلب حوادث السير علي الطرق، وضرورة الالتزام بالسرعات القانونية المقررة على كافة الطرق.



وحذر مساعد وزير الداخلية، من استعمال أجهزة الفرامل بشكل مفاجئ خلال القيادة، سواء للتقليل من سرعة المركبة أو إيقافها مرة واحدة، كذلك تجنب استخدام مكابح الفرامل في الطرق التي تشهد أمطارا أو مياه أو زيوت علي الأسفلت لمنع انزلاق السيارة، ولتجنب اصطدام الآخرين بالسيارة من الخلف ووقوع حادث.



وأكد اللواء الأشقر، ضرورة استخدام حزام الأمان الذي يسهم بصورة كبيرة في تقليل حجم الخسائر البشرية أثناء وقوع حادث، لاسيما وضع الأطفال في الكرسي الخلفي بالسيارة من خلال الكرسي المخصص لهم لمنع اصطدامهم بالزجاجي الأمامي للسيارة، مشيرا إلى الحذر من استخدام الضوء العالي داخل المدن أو استعمال المصابيح الكاشفة او مايسمي بـ"وميض الزينون" لما يضفيه من إبهار لباقي مستخدمي الطرق.



وأضاف مدير الإدارة العامة للمرور، أنه يجب علي قائد المركبة أخذ الحذر الشديد من خطأ الآخرين من خلال تهيئة مسافة كافية كمنطقة آمان حول السيارة للتحرك من خلالها بصورة آمنة، والتحكم في الأعصاب أثناء القيادة وعدم التركيز مع الآخرين أو الانشغال بغير الطريق لعدم وقوع حادث.



كما أشار اللواء الأشقر إلي حملات التوعية التي قدمتها الإدارة، ومازالت تقدمها ومن بينها حملات مسافات الامان، والتي يجب علي قائد السيارة من خلالها الاحتفاظ بمسافة 4 أمتار لكل 10 كيلو مترات سرعة، لا سيما حملات التوعية بمخاطر القيادة تحت تأثير المخدر والذي قد ينتج عنه تهديد حياة الآخرين، بالإضافة إلي حملات التوعية لعدم ركوب الصندوق الخلفي لسيارات النقل، وحملات التأكد من سلامة السيارات والإطارات قبل السفر وقبل قيادة المركبة.



وأكد مساعد وزير الداخلية، أن الإدارة العامة للمرور تعمل بصورة مكثفة جاهدة علي سحب الكثافات المرورية والتكدسات، ومنع وقوع الحوادث علي الطرق والمحاور، إضافة لتوفير خدمات الإغاثة ومراقبة كافة الطرق للتدخل في حالات الطوارئ والحوادث.