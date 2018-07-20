حبس عاطل لاتهامه بالنصب على المواطنين بالقطامية

قررت النيابة العامة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالنصب على المترددين بمجمع تراخيص مرور القطامية.



وكانت معلومات وردت لضباط قسم مباحث المرور بقيام أحد الأشخاص بالنصب على المواطنين المترددين على مجمع تراخيص مرور القطامية عقب إيهامهم بأنه من العاملين بالمجمع وقدرته على إنهاء الإجراءات الترخيصية لهم مقابل تحصله على مبالغ مالية.



بإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط قسم مباحث المرور من ضبطه وتبين أنه سائق وبحوزته مستندات متعلقة بالمرور.



وقرر المتهم بأن المضبوطات حيازته يستخدمها للنصب علي المواطنين والمبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامي.