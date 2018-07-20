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صدى البلد في مقر مجلة البيت.. المجلة تحتفي بعددها السنوي وتستعد لانطلاقة الصيف في أغسطس.. فيديو

الجمعة 20/يوليه/2018 - 01:47 ص
صدى البلد
سارة يسن - عدسة صلاح مهدي
تستعد مجلة البيت الصادرة عن الأهرام برئاسة تحرير سوسن مراد عز العرب لإصدار عددها الجديد في أغسطس المقبل، بعدما لاقى عددها السنوي الأخير تحت عنوان "القاهرة ١٨ المدينة والإبداع " الكثير من ردود الفعل الإيجابية ، وبهذه المناسبة، كان موقع صدى البلد قد زار مقر مجلة البيت بالأهرام للتعرف على طبيعة وكواليس العمل بداخلها.

وكشفت رئيس التحرير عن أن عدد المحررين الذين تعتمد عليهم المجلة لا يتجاوز ١٥ شخصا، موضحة أن المجلة تعتمد في كثير من الأحيان على عدد كبير من المبدعين بجانب القوام الأساسي للمجلة.

وقالت عز العرب لصدى البلد إن الصحافة تمر بمرحلة اختبار ومن يستطيع النجاح هو فقط من يجود في عمله ويراعي ضميره في كل خطوة، في الكتابة والمراجعة والصورة والدقة والأمانة وبذل المجهود اللازم في كل عمل.

ووجهت رئيس التحرير الشكر للقائمين على إعداد المجلة ،لافتة إلى تقديرها للمجهود المبذول من الجميع ليخرج المنتج النهائي بشكل ناجح وتحقيقه لصدى واسع .

وكشفت عن أن العدد الجديد سيتضمن أيضا استكمال مبادرة النهوض بالقاهرة ، بعد انطلاق مبادرة إعادة إحياة القاهرة في العدد السابق ، لافتة إلى أنه سيهتم بالديكورات والتصاميم والمهرجانات والفاعليات الفنية التي تتعلق بالصيف.

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صدى البلد في مقر مجلة البيت.. المجلة تحتفي بعددها السنوي وتستعد لانطلاقة الصيف في أغسطس.. فيديو
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