أفراح تتحول إلى مآتم..مشروع قانون يقضي بالحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في المناسبات..نواب:ظاهرة خطيرة تهدد مجتمعنا..ولابد من تجريمها..وبرلمانى:نحتاج إلى تشريع رادع لحماية أرواح الأبرياء

برلمانى يعد مشروع قانون لتجريم السلوكيات المخالفة في الشارع المصري

دفاع البرلمان تطالب بسحب الأسلحة غير المرخصة في الأفراح ومعاقبة حامليها

برلمانى: تشديد عقوبة إطلاق النار فى الأفراح يحد من انتشار الظاهرة



ظواهر كثيرة خاطئة أصبحت منتشرة فى مجتمعنا المصرى بشكل يومى، التى تمثل خطورة كبيرة ومن أبرز هذه الظواهر إطلاق النيران فى الأفراح والذي يحصد أراوح الأبرياء، ممن ليس لهم أى ذنب، ويتسبب فى إصابة البعض ، وكان لابد من التصدى لهذه العادة السيئة فى مجتمعنا والتى تفسد أفراحنا وتحولها إلى مآتم، وهذا ما يسعى إليه النائب النائب شكرى الجندي، وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان، والذى كشف عن أنه يعد مشروع قانون لتطبيق الأحكام الجنائية ضد السلوكيات والأفعال المخالفة للقانون فى الشارع المصرى.



وأكد "الجندى"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه لابد من تجريم العديد من السلوكيات الخاطئة التي يقوم بها عدد من المصريين فى حياتهم اليومية، من أبرزها إطلاق الأعيرة النارية فى الأفراح التى تزهق أرواح الأبرياء، واستخدام الدراجات البخارية فى الأغراض غير المخصصة لها.



وأشار وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان إلى أنه سيطالب فى مشروع القانون بأن تكون العقوبة فى مثل هذه الأفعال الحبس لمدة 3 سنوات كحد أدنى، على أن تترك عقوبة الحبس كحد أقصى للقاضي، وألا تقل الغرامة عن 100 ألف جنيه.



وقال النائب يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان إننا نؤيد أي تشريع يكون رادعا لانتشار ظاهرة اطلاق النار فى الأفراح، مشيرا إلى أن مثل هذه الظاهرة منتشرة بشكل كبير فى القرى، الأمر الذى يتسبب فى حدوث إصابات ووفيات كثيرة.



وطالب كدوانى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن يتم سحب الأسلحة المرخصة فى الأفراح ومصادرتها، إضافة إلى تطبيق العقوبة ضد من يحملها اذا ما تسبب فى اصابة او قتل أى أشخاص فى الأفراح.



كما طالب وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان بأن يتم ضبط الأسلحة غير المرخصة التى يتم استخدامها فى الأفراح، وتعتبر بمثابة جناية، إضافة إلى تطبيق العقوبة أيضا ضد من يحملها اذا ما تسبب فى اصابة او قتل أى أشخاص.



,أشاد النائب عفيفى كامل ، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان بمشروع القانون الذى أعده النائب شكرى الجندى، الذى يقضى بالحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار فى الأفراح وغرامة 100 ألف جنيه، مشيرا إلى ان تشديد العقوبة سيساهم فى الحد من انتشار هذه الظاهرة بشكل كبير.



وقال كامل فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه من الأفضل أن تكون العقوبة 3 سنوات كحد أقصى و6 شهور كحد أدنى، بالإضافة إلى تطبيق عقوبة الغرامة، حتى يكون هناك ردع لكل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجريمة.



وأشار عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إلى أن إطلاق النار فى الأفراح يتسبب فى إزهاق أرواح العديد من الأبرياء، الذين لاذنب لهم، وبالتالى فإن تشديد العقوبة فى هذه الجريمة سيجعل من يخاف من ارتكابها يأمن العقاب.



