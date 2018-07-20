هنا الزاهد عن على ربيع: شاطر وموهوب

كشفت هنا الزاهد عن رأيها في علي ربيع الذي شاركها أحد أدوارها الدرامية التي قدمتها في رمضان الماضي.



وقالت خلال حوارها ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع على قناة "سي بي سي" تقديم الإعلامية منى الشاذلى، إن ربيع فنان ذكي وموهوب وشاطر ويستعد جيدا لأدواره، بخلاف أنه كان يفسد عليها تأديتها لأدوارها في المشاهد التي كانت تجمعهما سويا بسبب مظهره المضحك.



وتحدثت عن موقف طريف أثناء مسلسل سك على أخواتك وقالت « المخرج اضطر بسبب ضحكها المستمر أثناء تصويرها أمام علي ربيع أن يلغي جملتها ويوزعها على النجمتين سلوى خطاب وسهر الصايغ وأن تكتفي بالصمت، كما اضطر المخرج لأخذ المشهد "وان شوت".



وأشارت إلى أنها اقترحت تغيير نمط الشخصية من فتاة لعوب تدمن المخدرات بسبب وقت عرض المسلسل في رمضان كما أن جمهوره سيكون من الأطفال.



ولفتت هنا الزاهد إلى أنها باتت تعرف جمهور مسلسلاتها من أي نوعية من العملين سواء الأول الذي قدمته مع مصطفى شعبان إذ يكون جمهور المسلسل جاد بعض الشيء بينما يكون جمهور المسلسل الذي قدمته مع علي ربيع خفيف الظل.