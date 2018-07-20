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حوادث

المرور: نشر أقوال أمنية وسيارات إغاثة على الطرق

الجمعة 20/يوليه/2018 - 08:26 ص
اكمنة الادارة العامة
اكمنة الادارة العامة للمرور
أحمد مهدي
أكدت الإدارة العامة للمرور، أنها نشرت الوحدات المرورية وحملات الرادار الثابتة والمتحركة والكشف عن متعاطي المخدرات خلال القيادة على الطرق والمحاور الرئيسية في إطار تعليمات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بالاستعداد التام لمواجهة الطوارئ وحل المشكلات المتعلقة بقضايا المرور على الطرق والمحاور الرئيسية.

وأضافت الإدارة في بيان، أن اللواء عصمت الأشقر مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية أمر باتخاذ جميع الإجراءات المرورية وتشغيل سيارات الإغاثة المرورية على الطرق والتواجد المروري الفعّال لأي طارئ والأخطار مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور.

ودعت الإدارة، الاتصال برقم ٠١٢٢١١١٠٠٠٠ للإغاثة المرورية على الطرق السريعة، مناشدة قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

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