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حوادث

الجنايات تصرح بعمل توكيل خاص لزوجة أحد المتهمين فى قضية اقتحام الحدود.. فيديو

الجمعة 20/يوليه/2018 - 01:14 ص
صدى البلد
قسم الحوادث - عدسة على الخشاب
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة محمد مرسي وآخرين في القضية المعروفة بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، لجلسة ٥ أغسطس.

وصرحت المحكمة للمتهم السيد حسن شهاب بعمل توكيل خاص لزوجته لصرف المعاش من بنك فيصل الإسلامي.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" ، وقررت إعادة محاكمتهم.

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