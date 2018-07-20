أماني الطويل: العلاقات المصرية الإثيوبية تشهد تطورا كبيرا..فيديو

قالت أمانى الطويل مدير البرنامج الإفريقى بمركز الدراسات السياسة، التقارب الأفريقي مع مصر يتيح تفهما أفريقيا للقضايا المصرية ويوفر معرفة مصرية بالقضايا الأفريقية، خاصة النزاعات المسلحة والنزاعات العرقية، والمعارك من أجل الديمقراطية".



وأضافت الطويل فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية «رشا نبيل» مقدمة برنامج «مصر النهاردة» والمذاع عبر فضائية «الأولى» :"العلاقات المصرية الإثيوبية تشهد تطورا كبيرا خلال الفترة الحالية وخاصة بعد تعزيز العلاقات مع دولة السودان الشقيقة".



وأكملت:"القمة الثنائية بين السيسى وعمر البشير ستحقق مصالح مشتركة فى مختلف المجالات، موضحة:" الكل فائز من تعزيز العلاقات بين مصر والسودان".



