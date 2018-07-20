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حوادث

وزير الداخلية الأسبق فى التخابر مع حماس:عناصر إخوانية ألقت المولوتوف على السيارات.. فيديو

الجمعة 20/يوليه/2018 - 02:03 ص
صدى البلد
قسم الحوادث - عدسة على الخشاب
واصلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة "مرسي" وآخرين في القضية المعروفة بـ"التخابر مع حماس".

وقال شاهد الإثبات اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق، إنه عند استلامه العمل بوزارة الداخلية قام بالاجتماع مع قطاعات الوزارة لتقدير الموقف ومعرفة ما حدث، وتابع: "علمت أنه كان هناك تنسيق بين جماعة الإخوان وحركة حماس وحزب الله لاقتحام الحدود صباح يوم 28 يناير 2011، في ذلك اليوم قامت مجموعات من حماس وحزب الله باقتحام الحدود المصرية بسيارات حديثة ودراجات نارية حديثة".

وتابع: "وعقب ذلك توجهت مجموعات عصر يوم الجمعة إلى ميدان التحرير ومنذ ذلك الوقت تواجدوا في الميدان"، وأضاف أن عناصر من حركة حماس اعتلت أعلى 6 عمارات في ميدان التحرير وكان معهم بعض عناصر جماعة الإخوان، وقام عدد من الإخوان حينها بغلق العقارات من الأسفل، وقاموا بإلقاء المولوتوف على السيارات المتواجدة أمام المبنى، وأشار إلى أنه في صباح اليوم التالي حدث اعتداء من أحد العناصر أعلى هذه العمارات على فرد من القوات المسلحة أعلى دبابة في ميدان عبد المنعم رياض.

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