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رياضة

وزير الرياضة يكشف حقيقة عودة الجماهير في موسم 2018.. فيديو

الجمعة 20/يوليه/2018 - 02:05 ص
اشرف صبحي وزير الرياضة
اشرف صبحي وزير الرياضة الجديد
عمرو ابوبكر
أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن عودة الجمهور إلى مدرجات مباريات كرة القدم في الموسم الجديد 2018، يتم دراسته حتى الآن ولا يوجد قرار حاسم لهذا الأمر.

وأضاف صبحي خلال تصريحاته على فضائية صدى البلد في برنامج ملعب البلد الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي، أن مسألة حضور الجماهير مرة أخرى للمدرجات أمر يحتاج إلى دراسة ولن يتم فجأة ولكن سوف يأتي تدريجيا.

وتابع:" من الممكن أن نبدأ بطلبة الجامعات كمشجعين أساسيين في المرحلة الأولى، ومن بعده نسمح لمجموعة أخرى، وبهذا ننجز الأمر ويعود الجمهور بشكل طبيعي، ولكن كل هذه الأمور لابد أن تسير بشكل منظم وبالتعاون مع الحكومة المصرية.

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