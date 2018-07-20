بكرى: تراجع وزيرة الصحة عن إذاعة السلام الوطنى موقف محترم

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أصدرت تعليمات لرئيس قطاع الأقاليم بالوزارة بوقف إذاعة السلام الوطني الجمهوري بالمستشفيات، وترك الأمر اختياريا لرؤساء المراكز الصحية.



وأشاد بكري خلال برنامجه «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، بموقف الوزيرة، قائلا:«موقف محترم»، مبديا تقديره واحترامه للوزيرة.



وتابع:" وفقا لهذا القرار أصبح الأمر اختياريا.. وكان هدفنا من عدم تأييد ذلك القرار هو الحفاظ على قدسية السلام الجمهوري".