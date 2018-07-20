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أبرز 10 فيديوهات في التوك شو.. نجل عبد الناصر يكشف معلومات جديدة عن حادث المنشية وأشرف زكي يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لجميل راتب والتابعي يوضح حقيقة حبسه 4 أيام وهنا الزاهد تشتكي من كثرة العرسان

الجمعة 20/يوليه/2018 - 01:04 ص
صدى البلد
البهى عمرو
تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات المهمة والمميزة بجانب المُداخلات الهاتفية لكبار مسؤولي الحكومة والشخصيات العامة

نجل عبد الناصر يكشف معلومات جديدة عن حادث المنشية.. فيديو


زاهى حواس: الحديث عن لعنة تابوت الإسكندرية بكش.. فيديو


نجل جمال عبد الناصر: عمر ما دخل بيتنا مياه معدنية.. فيديو



أشرف زكي يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لـ جميل راتب .. فيديو


الرئيس السيسي: الشروع في مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان.. فيديو


بكري: حماس وافقت على الورقة المصرية بشأن المصالحة الفلسطينية


بشير التابعي يكشف حقيقة حبسه 4 أيام


هنا الزاهد تشتكي من كثرة العرسان.. فيديو



الأمين العام للآثار: كنت أول واحد يدخل راسه جوا التابوت.. فيديو


هادي الجيار: عادل أمام ظاهرة امتدت لخمسين عاما

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