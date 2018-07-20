أبرز 10 فيديوهات في التوك شو.. نجل عبد الناصر يكشف معلومات جديدة عن حادث المنشية وأشرف زكي يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لجميل راتب والتابعي يوضح حقيقة حبسه 4 أيام وهنا الزاهد تشتكي من كثرة العرسان

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات المهمة والمميزة بجانب المُداخلات الهاتفية لكبار مسؤولي الحكومة والشخصيات العامة



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