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أخبار العالم

مدير المخابرات الأمريكية: نزع سلاح كوريا الشمالية النووي خلال عام ممكن

الجمعة 20/يوليه/2018 - 12:47 ص
النووي
النووي
رويترز
قال مدير المخابرات الوطنية الأمريكية دان كوتس الخميس إن من الممكن فنيا أن تتخلص كوريا الشمالية من برنامجها للأسلحة النووية خلال عام لكنه أضاف أن حدوث ذلك ليس مرجحا.

ولدى سؤال كوتس خلال منتدى أسبن الأمني في كولورادو عن تصريح جون بولتون مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض بأن كوريا الشمالية يمكنها نزع السلاح النووي خلال عام، قال "الأمر ممكن فنيا لكن على الأرجح لن يحدث".

وأضاف "أعتقد أن وزير (الخارجية مايك) بومبيو قال بوضوح إن هذا صعب، سوف يستغرق هذا بعض الوقت... لقد توقع إطارا زمنيا أطول أمدا... لكن العملية أكثر تعقيدا مما يظن أغلب الناس".

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