شاكيرا تستعد لتقديم حفل غنائي فى كولومبيا.. صورة

نشرت المطربة العالمية "شاكيرا" صورة على حسابها الشخصى على موقع إنستجرام من أستاد "متروبوليتانو روبيرتو ميلينديز" في مدينة بارانكويلا فى كولومبيا حيث تستعد لتقديم حفلة غنائية ، و قالت أشعر بالسعادة لكونى فى بلدى.



وكانت شاكيرا قد طلبت من معجبيها التبرع للأطفال المحتاجين، حيث قالت "تبرع بمبلغ 10 دولارات ويمكنك الفوز بمقابلتى فى كواليس حفلى القادم في لاس فيجاس".



شاكيرا أحييت مؤخرًا حفلًا ضخمًا في لبنان بمناسبة افتتاح مهرجانات الأرز الدولية.