السجيني: لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان لها دور رقابي على المحافظين

قال أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه حسب قانون رقم 43 لسنة 79 يقف عمل المحافظين فور انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر قرارا باستمرار المحافظين في عملهم حتى يكون هناك تريث فى اختيار المحافظين الجدد.



وأضاف "أحمد السجينى" خلال استضافته ببرنامج "ما وراء الحدث" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز" أن لجنة الإدارة المحلية لها دور رقابى على المحافظين ولكنها حسب القانون لا تملك أى صلاحيات فى تغيير أو بقاء أى محافظ.



وأوضح السجيني أن لجنة الإدارة المحلية تتعامل مع المحافظين عن طريق طلبات إحاطة محالة إليها من مكتب مجلس النواب ، ويتم مناقشة هذه الطلبات فى حضور المحافظ أو السكرتير العام ومن ثم يتم إعداد مذكرة عن الموضوع.

