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أستاذ اجتماع: صاحبات الشهادات المتوسطة الأكثر زواجا

الجمعة 20/يوليه/2018 - 06:10 ص
صدى البلد
ريهام قدري
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء يوم الأربعاء الماضي النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2017".

وقد سجلت أعلى نسبة زواج في الحاصلين على شهادة متوسطة، بينما كانت أقل نسبة زواج في الحاصلين على درجة جامعية عليا بنسبة 0,1٪ من جملة العقود.

وأكد أستاذ علم الاجتماع أحمد صادق ان صاحبات الشهادات المتوسطة الأكثر نسبة زواج وذلك ارتباطا بالحالة الاقتصادية لهؤلاء الفتيات فقد أصبحت الفتيات اصحاب الشهادات العلمية تضع لها الأسرة قيود في زواجها حيث انها أصبحت متعلمة ولديها فرصة ان تحصل علي عمل فلا يتقبل المجتمع أن تتزوج إلا من شاب ميسور .

في حين أشار صادق ان العديد من الشباب خريجين الجامعة أصبحت تقيدهم الظروف الاقتصادية مما جعلهم يتزوجن من أصحاب المؤهلات المتوسطة التي ليس لديهن مطالب كثيرة في الزواج مثل صاحبات الشهادات العلمية التي لهن مطالب مختلفة بأمور الزواج.

وأضاف الصادق لا تجد دكتورة او مهندسة أو خريجة جامعة تتزوج بمنطقة شعبية بإيجارات بسيطة للشقق، فأكثرهن يبحثن عن الرقي الاجتماعي الذي يلقن بمنصبهن ،وبذلك تقل فرصة زواجهن من شباب يواجهن الظروف الاقتصادية بصعوبة.

وبذلك اثبتت الاحصائيات ان الحالة التعليمية تؤثر على حصولهن على فرصة زواج ، ونصح صادق الفتيات وعائلاتهم عدم تبسيط الامور الزوجية، لتيسير امور الزواج وحتي تقل العنوسة لصاحبات الشهادات العلمية .

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