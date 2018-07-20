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فن

شاهد.. صور زفاف السيناريست محمد عبد المعطي والمذيعة فرح علي

الجمعة 20/يوليه/2018 - 12:48 ص
صدى البلد
محمد يحيى
احتفل السيناريست محمد عبد المعطي بزفافه على المذيعة الشابة فرح على في أحد الفنادق الكبرى، وذلك بعد أن شارك عدد محدود من الأصدقاء في الاحتفال بليلة "الحنة" التي أقامها العروسان منذ أيام.

وكان العروسان قد أقاما حفل الخطوبة في مارس 2016 وسط حضور نخبة من الأصدقاء.

جدير بالذكر أن "عبد المعطي" حقق نجاحات خلال الفترة القصيرة الماضية، وشارك في رمضان الماضي بمسلسل" نسر الصعيد" للفنان محمد رمضان، كما تميزت فرح في تقديم البرامج الرياضية والمنوعات.
شاهد.. صور زفاف السيناريست محمد عبد المعطي والمذيعة فرح علي
شاهد.. صور زفاف السيناريست محمد عبد المعطي والمذيعة فرح علي
شاهد.. صور زفاف السيناريست محمد عبد المعطي والمذيعة فرح علي
شاهد.. صور زفاف السيناريست محمد عبد المعطي والمذيعة فرح علي
شاهد.. صور زفاف السيناريست محمد عبد المعطي والمذيعة فرح علي
شاهد.. صور زفاف السيناريست محمد عبد المعطي والمذيعة فرح علي
شاهد.. صور زفاف السيناريست محمد عبد المعطي والمذيعة فرح علي
شاهد.. صور زفاف السيناريست محمد عبد المعطي والمذيعة فرح علي
شاهد.. صور زفاف السيناريست محمد عبد المعطي والمذيعة فرح علي
شاهد.. صور زفاف السيناريست محمد عبد المعطي والمذيعة فرح علي
شاهد.. صور زفاف السيناريست محمد عبد المعطي والمذيعة فرح علي
شاهد.. صور زفاف السيناريست محمد عبد المعطي والمذيعة فرح علي

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شاهد.. صور زفاف السيناريست محمد عبد المعطي والمذيعة فرح علي

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