ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

وزير الداخلية الأسبق فى التخابر: مجموعة من حماس اعتلت أسطح العمارات لنشر الفوضى.. فيديو

الجمعة 20/يوليه/2018 - 02:35 ص
صدى البلد
قسم الحوادث - عدسة على الخشاب
واصلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة "مرسي" وآخرين في القضية المعروفة بـ"التخابر مع حماس" الاستماع إلى أقوال اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق.

وأكد "وجدي" أن مجموعة من حركة حماس بالاشتراك مع شباب الإخوان قاموا بالهجوم على مدينة رفح والشيخ زويد وصولا للعريش وقاموا بالتعدي على المنشآت الشرطية وعلى رجال الشرطة مما أسفر عن حدوث خسائر في الأرواح وتلفيات.

ولفت الشاهد إلى أن أحد قيادات القوات المسلحة استعلم منه عن هوية المتواجدين أعلى العمارات، وذكر الشاهد بأنه أبلغه أنهم عناصر إخوانية ومن حماس، وذكر بأن بعد ذلك شاهد طائرات هليكوبتر تقوم بتصوير الميدان وهؤلاء الأشخاص، وأضاف: "استعلمت من هذه القيادة عن نتائج التصوير، وأبلغني ان المعلومات التي أبلغت سيادته بها صحيحة"، وأوضح بأن التصوير أكد أن يعتلى أعلى هذه العمارات عناصر من حماس يرتدون الكوفية الفلسطينية، وعناصر من جماعة الإخوان، وأن الطائرات قامت بتصوير ذلك.

ترشيحاتنا

وزير الرياضة يكشف حقيقة عودة الجماهير في موسم 2018.. فيديو

إحالة عصابة سرقة الماشية بزعامة ضابط شرطة بالعياط للمحاكمة

نجل عبد الناصر يكشف معلومات جديدة عن حادث المنشية.. فيديو

مصر ترحب بجهود الرئيس البشير من أجل التوسط لإنهاء أزمة جنوب السودان

3 طرق للحصول على هواء بارد في المنزل بدون تكييف

أمين مجلس الآثار يكشف حقيقة لعنة تابوت الإسكندرية.. اكتشاف مادة سائلة تغمره.. ومصدر: ليس زئبق أحمر.. صور

هنا الزاهد تشتكي من كثرة العرسان.. فيديو

تامر حسني وهيثم شاكر وأشرف عبد الباقي بزفاف محمد عبدالمعطي وفرح علي..صور

تعلمي طريقة تنسيق الستائر على الدهانات والأثاث.. صور

ننشر نتيجة إعادة فحص أوراق إجابة طلاب مدارس المتفوقين

الصور الأولى من حفل زفاف المذيعة فرح علي والسيناريست محمد عبدالمعطي

بث مباشر .. مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس السيسى ونظيره السودانى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسني وهيثم شاكر وأشرف عبد الباقي بزفاف محمد عبدالمعطي وفرح علي..صور

إطلالة جذابة للإعلامية فرح في حفل زفافها.. صور

شاهد.. صور زفاف السيناريست محمد عبد المعطي والمذيعة فرح علي

مؤسسات الدولة إيد واحدة في استعادة كنوزها المنهوبة.. استرداد ٩٧٥ قطعة من ١٠ دول في عامين.. منها 586 في 2017.. صور

شاهد.. حفل افتتاح مهرجان المسرح القومى

فيديو

وزير الداخلية الأسبق فى التخابر: مجموعة من حماس اعتلت أسطح العمارات لنشر الفوضى.. فيديو
قيادى بحركة فتح: محمد العبادي برر منذ أيام ما ستفعله إسرائيل بغزة
وزير الرياضة يكشف حقيقة عودة الجماهير في موسم 2018.. فيديو
وزير الداخلية الأسبق فى التخابر مع حماس:عناصر إخوانية ألقت المولوتوف على السيارات.. فيديو
صدى البلد في مقر مجلة البيت.. المجلة تحتفي بعددها السنوي وتستعد لانطلاقة الصيف في أغسطس.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟