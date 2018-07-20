وزير الداخلية الأسبق فى التخابر: مجموعة من حماس اعتلت أسطح العمارات لنشر الفوضى.. فيديو

واصلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة "مرسي" وآخرين في القضية المعروفة بـ"التخابر مع حماس" الاستماع إلى أقوال اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق.



وأكد "وجدي" أن مجموعة من حركة حماس بالاشتراك مع شباب الإخوان قاموا بالهجوم على مدينة رفح والشيخ زويد وصولا للعريش وقاموا بالتعدي على المنشآت الشرطية وعلى رجال الشرطة مما أسفر عن حدوث خسائر في الأرواح وتلفيات.



ولفت الشاهد إلى أن أحد قيادات القوات المسلحة استعلم منه عن هوية المتواجدين أعلى العمارات، وذكر الشاهد بأنه أبلغه أنهم عناصر إخوانية ومن حماس، وذكر بأن بعد ذلك شاهد طائرات هليكوبتر تقوم بتصوير الميدان وهؤلاء الأشخاص، وأضاف: "استعلمت من هذه القيادة عن نتائج التصوير، وأبلغني ان المعلومات التي أبلغت سيادته بها صحيحة"، وأوضح بأن التصوير أكد أن يعتلى أعلى هذه العمارات عناصر من حماس يرتدون الكوفية الفلسطينية، وعناصر من جماعة الإخوان، وأن الطائرات قامت بتصوير ذلك.