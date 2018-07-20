ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

وزيري: مومياوات تابوت الإسكندرية تعود لعسكريين ماتوا دفاعا عن الوطن.. فيديو

الجمعة 20/يوليه/2018 - 01:44 ص
تابوت الإسكندرية
تابوت الإسكندرية
هاني حسين
أكد مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه تم اكتشاف وجود ثقب في جماجم مومياوات تابوت الإسكندرية، وذلك في الدراسة المبدئية للمرممين.

وأضاف "وزيري" في تصريحات صحفية أذاعها الإعلامي مصطفى بكري في برنامج " حقائق وأسرار " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه من المتوقع أن تعود تلك المومياوات إلى رجال عسكريين نتيجة الكسر في الجمجمة، الذي يدل على أنهم تلقوا سهما في إحدى المعارك.

وتابع:" ملامحهم تماثل ملامح الرجال العسكريين .. ومن المتوقع أنهم ماتوا دفاعا عن الوطن".

ترشيحاتنا

ضبط سائق السيارة النقل المتهم باقتحام مقهى ومقتل 25 شخصا

صدى البلد ينفرد بتفاصيل تمديد تعاقد سعد سمير لمدة 4 مواسم مع الأهلي

ننشر نتيجة إعادة فحص أوراق إجابة طلاب مدارس المتفوقين

نجل جمال عبد الناصر: عمر ما دخل بيتنا مياه معدنية.. فيديو

فى ذكرى ميلاده.. سر توقف فؤاد خليل عن التمثيل 3 سنوات

3 طرق للحصول على هواء بارد في المنزل بدون تكييف

زفافها الليلة.. شاهد 10 صور من حنة المذيعة فرح علي

وزير الرياضة: نسير على نهج الرئيس السيسي ونسعى لتطوير الرياضة.. فيديو

نصائح للفتيات قبل جلسات الليزر

الزمالك يكشف سر خطاب فيفا بمنع القيد لفترتين

هادي الجيار: عادل أمام ظاهرة امتدت لخمسين عاما

خبير بترولي: ثورة يوليو أممت أهم شركتين في مصر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. صور زفاف السيناريست محمد عبد المعطي والمذيعة فرح علي

مؤسسات الدولة إيد واحدة في استعادة كنوزها المنهوبة.. استرداد ٩٧٥ قطعة من ١٠ دول في عامين.. منها 586 في 2017.. صور

شاهد.. حفل افتتاح مهرجان المسرح القومى

تعلمي طريقة تنسيق الستائر على الدهانات والأثاث.. صور

تصاميم ونصائح تمنحك مساحة أكبر فى المطبخ.. صور

فيديو

صدى البلد في مقر مجلة البيت.. المجلة تحتفي بعددها السنوي وتستعد لانطلاقة الصيف في أغسطس.. فيديو
وزيري: مومياوات تابوت الإسكندرية تعود لعسكريين ماتوا دفاعا عن الوطن.. فيديو
السجيني: لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان لها دور رقابي على المحافظين
الجنايات تصرح بعمل توكيل خاص لزوجة أحد المتهمين فى قضية اقتحام الحدود.. فيديو
معتز البطاوي: نسير في طريق النجاح مع سيراميكا كليوباترا بخطى ممتازة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟