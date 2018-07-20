وزيري: مومياوات تابوت الإسكندرية تعود لعسكريين ماتوا دفاعا عن الوطن.. فيديو

أكد مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه تم اكتشاف وجود ثقب في جماجم مومياوات تابوت الإسكندرية، وذلك في الدراسة المبدئية للمرممين.



وأضاف "وزيري" في تصريحات صحفية أذاعها الإعلامي مصطفى بكري في برنامج " حقائق وأسرار " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه من المتوقع أن تعود تلك المومياوات إلى رجال عسكريين نتيجة الكسر في الجمجمة، الذي يدل على أنهم تلقوا سهما في إحدى المعارك.



وتابع:" ملامحهم تماثل ملامح الرجال العسكريين .. ومن المتوقع أنهم ماتوا دفاعا عن الوطن".

