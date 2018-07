الاتصالات فى أسبوع..قانون جديد للمخلفات الإلكترونية..وزير الاتصالات يؤكد أهمية تطوير المؤسسات البريدية..تعاون مع الإنتاج الحربى لتنفيذ المشروعات القومية للدولة

مذكرة تفاهم لإكمال ربط أول شبكة ألياف ضوئية من كيب تاون إلى القاهرة

البحيري: نسعى لتقديم خدمات متطورة تسهم في تعزيز التجارة البينية في القارة السمراء





نشرت الجريدة الرسمية الصادرة امس الخميس فى عددها رقم 163 قرار جديد لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذى اتخذ رقم 276 لسنة 2018 بتاريخ 26 يونيو 2018 .وتضمن القرار تشكيل لجنة لتفعيل المبادرة الوطنية للادارة المستدامة للأجهزة الإلكترونية منتهية الصلاحية (المخلفات الالكترونية) برئاسة المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وعضوية ممثلين عن كل من وزارات البيئة والمالية والتنمية المحلية وممثلين من اتحادات وجهات أخرى معنية.وتضمنت المادة الثانية من القرار تفعيل المباردة الوطنية للإدارة المستدامة منتهية الصلاحية واتخاذ الاساليب الخاصة بتمويل تلك المنظومة ووضع معايير الرصد والمتابعة الخاصة بهذا النظام .وتضمنت المادة الثالثة من القرار اجتماع اللجنة مرة كل شهر اما المادة الرابعة فتشير الى ان مدة عضوية اللجنة المشار اليها سنة من تاريخ صدور هذا القرار.من جهة أخرى أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أهمية تطوير المؤسسات البريدية لمواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة، وتقديم أنماط جديدة من الخدمات، إلى جانب خدماتها البريدية المعتادة من خلال إنشاء منصات التجارة الإلكترونية المتكاملة، وإتاحة العديد من الخدمات بما يساهم في تلبية المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية للشعوب العربية.جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير في الجلسة الختامية لأعمال الدورة الـ35 لاجتماع اللجنة العربية الدائمة للبريد التي استضافتها الهيئة القومية للبريد بالتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في مدينة الإسكندرية.حضر الجلسة الختامية عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وخالد فودة، مدير عام إدارة الاتصالات والمعلومات بجامعة الدول العربية، وهاشم الحاج، ممثل مدير عام المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي، إلى جانب ممثلي 15 دولة عربية من رؤساء وقيادات الهيئات البريدية العربية.وخلال كلمته، قال طلعت إن التواصل المباشر للبريد المصري مع مؤسسات البريد العربية أعضاء اللجنة العربية الدائمة للبريد، وكذلك الاتحادان البريدي الأفريقي الشامل، والاتحاد البريدي المتوسطي؛ يساعد على تعزيز علاقات مصر مع شقيقاتها العربية والأفريقية.واستعرض الوزير جهود الهيئة القومية للبريد من أجل تطوير منظومة البريد المصري، ورفع كفاءة أداء العاملين به، والتوسع في الخدمات التي يقدمها للمواطنين في ربوع الوطن.ومن جانبه، أوضح عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن هذا الاجتماع يهدف إلى الوصول لموقف عربي موحد تجاه القضايا محل النقاش، وإقرار سياسات تضمن دعم مصالح المؤسسات البريدية المشاركة في الاتحاد البريدي العالمي خلال المرحلة القادمة، ومناقشة التعديلات المقترحة على وثائق الاتحاد التي تضمن استمرار عمله في تلبية تطلعات جميع الإدارات النامية والأقل نموًا، كما سيتم اتخاذ بعض القرارات الهامة التي تضمن استمرار عمل الاتحاد بشكل أكثر فاعلية، ومنها اتخاذ قرار نهائي بشأن خطة المنتجات المتكاملة وخطة الأجور المتكاملة، واعتماد نظام أكثر عدالة في تمثيل البلدان بمجلسي الإدارة والاستثمار البريدي للاتحاد، واعتماد نظام مساهمة جديد يضمن استمرارية عمل الاتحاد في ظل العجز في ميزانيته، وبحث الآليات المناسبة لتمويل صندوق المعاشات الخاص بموظفي الاتحاد البريدي العالمي.وتترأس مصر أعمال هذا الاجتماع باعتبارها رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الاتصالات العرب.وتعد استضافة البريد المصري لاجتماعات اللجنة العربية الدائمة للبريد تأكيدًا على ريادة مصر على المستويين الإقليمي والدولي في تقديم الخدمات البريدية المختلفة على جميع المستويات ودورها الحيوي في توحيد الموقف البريدي العربي.ويتناول الاجتماع في دورته الحالية مناقشة الموقف العربي تجاه عدد من القضايا البريدية الدولية تمهيدًا لتوحيد الرؤى وتكوين موقف عربي موحد تجاهها قبل انعقاد مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الهام بأديس أبابا في سبتمبر المقبلكما التقى الاسبوع الماضى الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك بمقر مركز نظم المعلومات والحواسب التابع لوزارة الإنتاج الحربي، بهدف بحث أوجه التعاون بين الطرفين من أجل المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية للدولة.استعرض "العصار" خلال اللقاء الإمكانيات التكنولوجية لمركز نظم المعلومات والحواسب التابع للوزارة وأهم المشروعات التي ساهم فى تنفيذها بمشاركة عدد من الجهات المختلفة ومنها الإشراف على تشغيل منظومة الخبز والسلع التموينية باستخدام بطاقة الأسرة الذكية، قواعد البيانات الرقابية المتكاملة، التدريب بغرض التشغيل والتأهيل.وأعرب العصار عن رغبته في تعزيز أوجه التعاون مع وزارة الاتصالات من خلال الاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية لوزارة الاتصالات لدعم مركز النظم من أجل تطويره ليتمكن من المساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية بدرجة عالية من الدقة والجودة.وأصطحب "العصار" وزير الاتصالات فى جولة داخل مركز نظم المعلومات والحواسب للاطلاع على أحدث الإمكانيات التكنولوجية والفنية المستخدمة فى المركز، وتفقد الوزيران عدد من المعامل الخاصة بـالشبكات، المالتى ميديا، قواعد البيانات، التطبيقات، الداتا سنتر".اعلنت مجموعة الاتصالات الرائدة في إفريقيا ليكويد تيليكوم (Liquid Telecom) والشركة المصرية للاتصالات WE أول مشغل اتصالات متكامل في مصر خلال الاجتماع السنوي للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (Afreximbank) عن توقيع مذكرة تفاهم تمكن الأولى من إستكمال شبكة الألياف الضوئية الأرضية الإفريقية التي تمتد من كيب تاون إلى القاهرة قريبًا.وبموجب توقيع هذه المذكرة ستتمكن شركة ليكويد تيليكوم من عقد عدة اتفاقات مع الشركة المصرية للاتصالاتWE لتمكن الأولى من ربط شبكتها في السودان بشبكة الشركة المصرية للاتصالاتWE عبر الربط البيني الأرضي بين الشبكتين استكمالًا لشبكة طولها 60 ألف كيلومتر ممتدة من كيب تاون مرورًا بجميع بلاد جنوب ووسط وشرق إفريقيا إلى حدود السودان مع مصر.ويذكر أن هذه الشبكة التي يطلق عليها "شبكة إفريقيا الواحدة للبيانات" (The One Africa) تم البدء في بنائها منذ أكثر من عشر سنوات وتقدم إحدي أسرع خدمات نقل البيانات لبعض أكبر الشركات العالمية في القارة.وصرح المهندس أحمد البحيري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالاتWE: "تُعد مذكرة التفاهم خطوة رئيسية لنا في تنفيذ استراتيجيتنا للدخول إلى السوق الإفريقي وإتاحة أحدث التكنولوجيا وخدمات البنية التحتية العالمية التي تتميز بها الشركة المصرية للاتصالاتWE لخدمة عملاء قارة افريقيا، ونتطلع إلى العمل مع شركة ليكويد تيليكوم لتطوير خدمات ومنتجات جديدة تساعد في دعم التجارة البينية في إفريقيا".."وبموجب الشراكة الاستراتيجية بين شركة ليكويد تيليكوم والشركة المصرية للاتصالات WE ، ستقوم الشركتان بمشاركة البنية التحتية والتعاون في المزيد من المجالات التي تتضمن خدمات الشبكة المشتركة وحركة الانترنت المتبادلة بين الشبكتين واتفاقية الربط البيني الصوتي.وستقدم الشركة المصرية للاتصالاتWE التي تخدم العملاء المصريين منذ أكثر من 160 عامًا وسيلة اتصال لا نظير لها لشركة ليكويد تيليكوم من خلال خدمات الربط البيني، بينما ستستفيد الشركة المصرية للاتصالات WE من الاتصال بشبكة الألياف الضوئية الخاصة بشركة ليكويد تيليكوم في إفريقيا.وعقد الأسبوع الماضى الاجتماع السنوي للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد من يوم 11 الي 14 يوليو في العاصمة النيجيرية ابوجا، ويعتبر البنك هو المؤسسة الافريقية متعددة الأطراف الرائدة والمختصة في تشجيع التجارة الإفريقية البينية والخارجية. وضم هذا الاجتماع مجموعة من المتخصصين في القطاع المصرفي وفي التجارة والتمويل التجاري وأطراف أخرى تشارك في التنمية الاقتصادية لإفريقيا من جميع أنحاء العالم.