الحماقى: لدينا مزايا تنافسية فى قطاع الصادرات النسيجية ونحتاج لتنميتها

قالت الدكتورة يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس، إن مصر لديها مزايا تنافسية فى قطاع الصادرات ككل الصناعات النسيجية بشكل خاص مطالبة بضرورة وضع استراتيجية واضحة لتنمية القطاع.



أضافت الحماقى فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن تنشيط الصادرات سيساهم فى جلب عوائد بالعملة الصعبة تستخدم لسد الفجوة التمويلية وتكون أحد البدائل عن إصدار سندات الدولية التى شهدت تراجعا فى الطلب عليها نتيجة انخفاض الفائدة.



وأشارت إلى عدم وجود استراتيجية واضحة للنهوض بالصادرات المصرية مؤكدة على الدور التى تلعبه نمو الصادرات فى اقتصاديات الدول من خلال رفع كفاءة الإنتاج ومواجة الآثار التضخمية وارتفاع فى مستوى الدخول ، لمواجهه آثار الغلاء بشكل جيد.



أوضحت الحماقى، أن الدول التى اعتمدت على تنمية صادراتها حققت معجزات الاقتصادية مثل الصين ودول شرق آسيا فضلا عن الاستدامة و الاستقرار الاقتصادى.