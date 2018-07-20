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محافظات

صابرين النجيلى تختتم حفل المهرجان الصيفى بأغنية فيها حاجة حلوة

الجمعة 20/يوليه/2018 - 06:06 ص
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
شهد الحفل الأول للمهرجان الصيفى الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية بمسرح أوبرا دمنهور وانتهى قبل قليل إقبالا كبيرا من المواطنين بحضور رؤساء بعض الإدارات المركزية من دار الأوبرا المصرية ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية واختتمت صابرين النجيلى الحفل بأغنية فيها حاجة حلوة.

شارك بالحفل فى الفاصل الأول الفنان احمد ناصر الذى شدى بباقة متنوعة من الاغانى التى تتنوع ما بين التراثى والمعاصر  منها : كوكب تانى ل مدحت صالح - بلاش العتاب ل عبد الحليم حافظ - الحكم ليكي ل أحمد ناصر - المال والبنون ل علي الحجار - يا حلاوتك يا جمالك ل فايزه احمد - مو صلاح ل أحمد ناصر - خلص تارك ل صابر الرباعي - مشغول عليك مشغول ل كارم محمود - هكتبلك تعهد ل احمد ناصر.

وشهد الفاصل الثانى من الحفل  مجموعة  من الاغانى منها :كف القمر - سلم علي - فيها حاجه حلوه - اتخدعنا - ليالي الانس - علي بابي قمرين - انت عمرى - خلينى ذكرى.- جانى بعد يومين.

يذكر أن اليوم الثانى  للمهرحان الصيفى الموافق، اليوم الجمعة ، تشهد فعالياته حفل فنى ثانى بمشاركة كل من الفنان على الهلباوى وفرقته، والفنان محمد رشاد وفرقته بقيادة المايسترو الدكتور علاء ياسين، والفنانة غالية بن على التى سوف تختتم حفلات المهرجان يوم الأحد 22 يوليو.
صابرين النجيلى تختتم حفل المهرجان الصيفى بأغنية فيها حاجة حلوة
صابرين النجيلى تختتم حفل المهرجان الصيفى بأغنية فيها حاجة حلوة
صابرين النجيلى تختتم حفل المهرجان الصيفى بأغنية فيها حاجة حلوة
صابرين النجيلى تختتم حفل المهرجان الصيفى بأغنية فيها حاجة حلوة
صابرين النجيلى تختتم حفل المهرجان الصيفى بأغنية فيها حاجة حلوة
صابرين النجيلى تختتم حفل المهرجان الصيفى بأغنية فيها حاجة حلوة
صابرين النجيلى تختتم حفل المهرجان الصيفى بأغنية فيها حاجة حلوة

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