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أخبار العالم

رجل يحاول القفز من نافذة البرلمان الأردني

الجمعة 20/يوليه/2018 - 02:00 ص
صدى البلد
قسم الخارجي
حاول مواطن أردني الإلقاء بنفسه من إحدى نوافذ البرلمان الأردني اليوم، خلال جلسة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء الجديد عمر الرزاز.

وفقا لما نشرته سكاي نيوز العربية على موقعها الإلكتروني، انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه الرزاز وهو يلقي كلمته أمام النواب، قبل أن يصعد مواطن إلى نافذة البرلمان ويثير حالة من القلق.

طلب المواطن، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز، التحدث لرئيس الوزراء، وهو الأمر الذي وافق عليه الرزاز في الحال، حيث ترك المنصة وتوجه نحوه للحديث معه.

وفي الحال تدخل أفراد الأمن للسيطرة على الموقف وإنزال الرجل من المكان الذي صعد إليه، إلا أنه قرر في نهاية المطاف أن يقفز أرضا، دون أن يصاب بأذى.

جدير بالذكر أن حكومة الرزاز حصلت على موافقة 79 نائبا في البرلمان المكون من 130 نائبا.

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