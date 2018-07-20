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رياضة

معتز البطاوي: نسير في طريق النجاح مع سيراميكا كليوباترا بخطى ممتازة.. فيديو

الجمعة 20/يوليه/2018 - 12:50 ص
معتز البطاوي
معتز البطاوي
عمرو ابوبكر
أكد معتز البطاوي المشرف على قطاع الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، أن تجربة الفريق الأول للكرة بالنادي مميزة جدا ونسير في طريق النجاح بخطى ممتازة ويرجع الفضل لمجلس الإدارة الداعم الرئيسي للفريق.

وأضاف البطاوي خلال تصريحاته على فضائية صدى البلد في برنامج ملعب البلد الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي، أن الجهاز الإداري والفني لفريق كليوباترا يسعى دائما لتحقيق نتائج مميزة للوصول إلى كل ما هو أفضل في فترة وجيزة.

وأشار البطاوي إلى أن الجهاز الإداري يدعم الفريق ويلبي جميع متطلباته بشكل مستمر، وأن اللاعبين والجهاز الفني يشعرون بالراحة النفسية لذلك سيشهد هذا الموسم تقدما مبهرا من البداية.

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