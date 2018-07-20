السفير الإسرائيلي يطلب من سعد الدين إبراهيم تخفيف حدة الهجوم الإعلامي على دولته

علم صدى البلد من مصادر مطلعة أن سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية التقى السفير الإسرائيلي بمنزله.



وقالت المصادر إن السفير الإسرائيلى طلب من سعد الدين إبراهيم رؤيته لتخفيف حدة هجوم الإعلام المصري على إسرائيل وكيفية تدعيم الدبلوماسية الشعبية بين مصر وإسرائيل.



كما أكدت المصادر أن السفير طالب من سعد الدين إبراهيم تبنى فكرة إطلاق خط سكة حديد بين البلدين وإيفاد الطلاب المصريين للدراسة بإسرائيل.