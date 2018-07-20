كواليس اختبارات القبول بمدينة زويل.. رحمة أشرف: حلمي تحقق أخيرًا.. الأوائل: اجتيازها شرط الحصول على منحة.. وشريف صدقي: نبحث عن الموهوبين على مستوى الجمهورية.. صور

لا فرصة للراسبين باختبارات القبول بالمدينة

-قبول 450 طالبا وطالبة بالعام الجامعي الجديد

-قياس مدى الثبات الإنفعالي.. أبرز أسئلة اختبارات القبول

-أوائل الثانوية العامة بين المنح والرغبات الحقيقية





وبكلمات الشكر وجه أوائل الثانوية العامة المصرية أمتنانهم لأولياء أمورهم، قائلين: "هم من نجحوا وهم الأوائل"، فمن جانبه قال الطالب شادي عزت، الثامن على مستوى الجمهورية علمي علوم نظام STEM، إنه كان شغوفًا بالهندسة خلال دراسته إلا أنه توجه إلى الشعبة العلمية في التخصص بعد أن وجد حبه للشعبة العلمية، مشيرًا إلى أنه جاء لمدينة زويل لمعرفة نظام الدراسة، ولكنه بنسبة تصل إلى 90% أن يدرس الطب البشري بجامعة الأسكندرية، متمنيًا أن يتخصص في جراحة القلب.



فيما قالت ندى بدوي، الأول مكرر بالثانوية العامة المصرية الشعبة الهندسية، أنها تحلم بالتخصص هندسة العمارة والدراسة بإحدى الجامعتين GUC أو عين شمس؛ لأن فرصتها جيدة بهم خاصة وأن الأولى من أفضل التخصصات في مصر ومن الممكن أن تحول إتجاهها إلى أمر أخر، مؤكدة أن الجامعة الألمانية بالقاهرة قدمت بالفعل منح لهم.



وعن مصطفى محمود فتح الله، السابع مكرر بالشعبة الهندسية، فأكد أنه كان يعتمد على التجربة الشخصية، فكان وقته منتصف بين الصباح للمذاكرة والمساء للترفيه، إلا أنه بدأ في تقليل ساعات الترفيه والنوم مع قدوم الامتحانات ملتزمًا بجدول مذاكرة بعد فشله في الانتظام فيه على مدار العام الدراسي، مشيرًا إلى أن الثانوية العامة سنة عادية بمثيلها من سنوات الدراسة.



وحول المنح المقدمة لهم، أكد أن العديد من الجهات قدمت لهم المنح الدراسية لهم، إلا أنه يتوجه بشكل فعلي إلى التقدم في كلية الفنية العسكرية، وفي حالة عدم التمكن من الالتحاق تلم الكلية سيتوجه إلى إحدى المنح أو كلية هندسة التعدين والبترول بالسويس.

أما محمد سلامة، الأول مكرر علمي علوم، فقال: "الثانوية العامة سهلة وبسيطة جدًا، أسهل من السنوات السابقة، ولكن الأسف ساد الاعتقاد أنها بعبع الثانوية أو إنها ضغط وتوتر، وتحديد المستقبل، الحمد لله لم يكن ذلك في عقلي، وكانت مذاكرتي تدريجية حتى انتهت الثانوية العامة على خير".



وأشار إلى أنه يعلم بوجود المنح التي تقدم لأوائل الثانوية، وكان هدفه الوصول لإحدى تلك المنح، قائلًا:" لكن للأسف الجامعة الألمانية بها صيدلة فقط، والجامعة الأمريكية ليس بها تخصصي المرجو، وهو أنني أريد أن أدرس طب بشري، ومن ثم لدي تفكير قوي للغاية بالالتحاق بطب عسكري، خاصة وأن الطب البشري بقصر العيني مشابه بجامعة الأسكندرية، وتواجدي في الطب العسكري سيجمع بين أمرين أولهما مجال حبي والثاني خدمة بلادي، وفي حالة عدم الالتحاق بهذا سيتم التوجه لمنحة مدينة زويل".



"وقف الخلق ينظرون جميعًا كيف تبني مصر قواعد مجد الإنسانية".. بكلمات العالم الراحل الدكتور أحمد زويل، مؤسس مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا مشروع مصر القومي للنهضة العلمية، سردت رحمة أشرف، الأولى مكرر على الشعبة العلمية علوم بالثانوية العامة، حلمها مع مدينة زويل الذي حُجب عنها لمدة 3 سنوات لبُعد إقامتها ليتحول حقيقة بعد الثانوية العامة.وفي السطور التالية يعرض "صدى البلد" كواليس حفل تكريم المدينة لأوائل الثانوية العامة وكذلك أسئلة اختبارات القبول وأحلام طلاب الأوائل.حكت رحمة أشرف أمنية حياتها بدخول مدرسة زويل للعلوم والتكنولوجيا في المرحلة الثانوية إلا أن بُعد المسافة عن منزلها أحال دون ذلك، خاصة وأنها من صعيد مصر الذي لازال يتسم بعاداته نحو الفتاة بعدم البُعد عن المنزل، لذا درست الثانوية العامة بمحافظتها المنيا؛ إلا أن الحلم أصبح حقيقة الآن بتقديم المنح لهم.أكدت أنها لا تؤمن بعدد الساعات في المذاكرة التي تصل إلى 12 ساعة في اليوم لبعض الطلاب، مشيرة إلى أن كل شخص له طاقة معينة للمذاكرة، مشيرة إلى أن امتحانات الثانوية العامة بالنظام الجديد تقيس مدى فهم الطلاب وليس كم ما درسه، كما أنه نظام عادل للغاية.وفي صعيد آخر، قال الدكتور شريف صدقي، المدير التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، إن قبول الطلاب بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا يأتي من منطلق مبدأ الموهوبين على مستوى الجمهورية؛ وذلك من خلال اختبارات القبول بالمدينة.وأوضح صدقي، أنه يتم قبول أفضل 300 طالب وطالبة الناجحين بالاختبارات، وهذا ما تم في العام الماضي، والعام الجديد سيشهد قبول أفضل 450 طالبا وطالبة، مشيرًا إلى أنه يتم قبول بحد أدنى 90% من مجموع الثانوية العامة للتقدم لاختبارات القدرات بالمدينة، مؤكدًا أن امتحانات الثانوية العامة ليست المقياس الوحيد لذا يشترط اجتياز اختبارات القبول لأن ذلك يعد المعيار الحقيقي للابتكار عند الطالب.وشدد المدير التنفيذي على أنه في حالة عدم اجتياز اختبارات القدرات لن يسمح للطالب إعادة الاختبارات حتى وإن كان من أوائل الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن تقديم المنح الكاملة لأوائل الثانوية العامة يتضمن شرط اجتياز الاختبارات، موضحًا أن الأغلبية من المتقدمين للاختبارات من الأوائل يجتازونها وينجحون في ذلك.وفي صعيد متصل، قال عدد من طلاب مدينة زويل، الذين يدرسون حاليًا بالمدينة واجتازوا اختبارات القدرات، إن الاختبارات تتضمن جزئين أحدهما نظام STEM مكون من 6 أجزاء منهم جزء خاص بالتخصص "الشعبة العلمية أو الشعبة الهندسية" ويتم اختيار 5 أسئلة منهم، لمدة ساعتين ونصف والأخر امتحان اللغة الإنجليزية لمدة ساعتين ونصف، ولا يوجد درجات تعلن ولكن يتم إعلان النتيجة من خلال "لائق أو غير لائق".وأشار الطلاب إلى أنه في حالة القبول يتم إرسال بريد إلكتروني للطالب تفيده باجتياز اختبارات القدرات ليتم إعلامه بموعد مقابلة شخصية لهم لقياس الثبات النفسي للطالب، وفي حالة القبول يتم إعلام الطالب مجددًا بالأمر؛ ليتم قبوله في النهاية، موضحين أن الاختبار النفسي بيتضمن أسئلة حياتية للغاية لقياس مدى تناض الشخصية، فيتم سؤال الطالب بأكثر من صيغة بمضمون واحد ومعنى واحد، مثل: "لو أنت في حفلة تحب تستمر في الحفلة ولا تبدأ الحفلة بعد وقت معين، ثم يتم السؤال بصيغة أخرى"، وكذلك: "لو تأخر عامل الدليفري ماذا سيكون رد فعلك"، بالإضافة: "لو حصل مشكلة في محل هل ستطلب المدير أم تحل المشكلة بشكل ودي أو التعصب الحل"، وهكذا.وأرجع طلاب مدينة زويل عزوف طلاب الثانوية العامة وخاصة الأوائل لعدم درايتهم بتخصصات في مدينة زويل خاصة مع توجههم في تخصص معين مثل كلية الطب البشري أو طب الفم والأسنان أما في مدينة زويل فيحتاج الأمر إلى توضيح أكثر لهم، مؤكدين أن هناك مجالات في مصر يتم توظيف خريجي مدينة زويل فيها على الفور مثل مجال الطاقة المتجددة أو الهندسة البيئية.